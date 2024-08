„Toho času bylo strašně málo. Myslím si ale, že jsme na změnu soutěže dokázali dobře zareagovat. Dali jsme dohromady tým kolem dvaceti hráčů a jsme připravení,“ říká odhodlaně trenér Přeštic Pavel Dobrý.



Na přestupovém trhu byl nováček čtvrté ligy hodně aktivní. Posily našel především v Klatovech, které sestoupily do krajského přeboru.



Z Pošumaví dorazili Přibáň, Holík a Ferko. Zároveň se povedl Přešticím dotáhnout příchod i gólmana Valeše, který však bude moci nastoupit až v průběhu sezony.

Kromě těchto hráčů si stáhl trenér Dobrý zpět do klubu hráče, kteří hostovali v jiných klubech. „Věděli jsme, že stávající kádr by stačil na krajský přebor. Do divize jsme však potřebovali tým posílit a rozšířit. To se nám myslím povedlo. Konkurence se v týmu určitě zvýšila, což je nejdůležitější,“ vysvětluje Dobrý.



Tam, kde trochu přeštického kormidelníka tlačí bota, je post brankáře. „Povedlo se nám přivést i Honzu Valeše z Klatov, ale zatím je ve stavu zraněných. Věřím ale, že se dá co nejdříve do kupy a pomůže nám svými zkušenostmi. Zatím to budou muset zvládnout kluci, které máme,“ pokračuje Dobrý, který se skoku o tři soutěže výše rozhodně nebojí.



„Pro všechny je to velká výzva. Na divizi se těšíme,“ dodává odhodlaně osmačtyřicetiletý trenér.