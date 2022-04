Přeštice – Hořovice 4:0

„V první části jsme hráli to, co jsme si řekli. Brzy jsme dali branku, která nás uklidnila. Měli jsme iniciativu a soupeři jsme toho příliš nedovolili. Po pauze nám paradoxně ublížily dvě rychle vstřelené branky. Poté jsme ubrali a nechali jsme hrát soupeře až do konce. Dělali jsme spoustu faulů a jen jsme se bránili. Mrzí mě, že jsme nechtěli být aktivnější, abychom podrželi balon a dohráli zápas v klidu pod naší taktovkou,“ byl i přes vítězství trochu zklamaný přeštický lodivod Stanislav Purkart.