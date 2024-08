Petřín B - Přeštice 3:3

„Byl to obrovský posun oproti prvnímu zápasu proti Českému Krumlovu. Měli jsme znovu hodně mladý tým a kluci se nebáli tentokrát hrát. Bod bereme, ale v utkání jsme si vypracovali o několik šancí více než soupeř. Věřím ale, že půjdeme postupně nahoru a náš čas teprve přijde," řekl po utkání trenér béčka Petřína Jan Pleticha.

„V utkání jsme dvakrát vedli a nakonec máme bod. Bereme ho, ale bylo po zápase cítit v kabině zklamání. To je ale i dobře. Střelecky se nám daří. Ještě jen chybí, abychom vypilovali defenzívu, kde děláme chyby. Přece jenom, když vstřelíme tři branky, navíc na hřišti soupeře, mělo by to na vítězství stačit," hodnotil duel přeštický kouč Pavel Dobrý.

Poločas: 1:1. Branky: 9. Hofman, 56. Kacerovský, 76. Jandoš - 32. Bešta, 47. Půta, 66. Holík.

Domažlice B - Č. Krumlov 1:0

„Výhra je enormně cenná. Chtěli jsme napravit předchozí porážku, což se nakonec povedlo. Už v průběhu jsme mohli vstřelit branku, zároveň jsme mohli i prohrát. Byli jsme aktivnější, hosté naopak hrozili z brejků. Byli jsme šťastnější," uznal trenér béčka Domažlic Luboš Zaoral.



Poločas: 0:0. Branka: 90. Oravec.

Doubravka - Rokycany 2:2

„Rokycany si v úvodu vytvářely šance, ale neproměňovaly, nás skvěle podržel Luhy a čekali jsme na své příležitosti. Ty jsme dvě proměnili. Do druhýho poločasu jsme šli s tím, že budem hrát zodpovědněji a pokusíme se ideálně vstřelit ještě branku a neinkasovat. Bohužel se nám to nepodařilo a v závěru jsme dvakrát inkasovali. Byl to zápas, z kterýho se musíme poučit, ale i od kterého se můžeme odrazit," vysvětloval doubravecký ofenzivní záložník Lukáš Roubal.

„Nemuseli jsme mít ani jeden bod, i tak ale to beru jako ztrátu. Vypracovali jsme si v první půli řadu šancí a místo toho, abychom pět branek dali, tak jsme dvě dostali. S blížícím se koncem zápasu jsme byli stále více aktivnější, měli jsme i více sil než Doubravka a nakonec jsme srovnali. Kluci hráli až do konce, nevypustili to," těšilo rokycanského trenéra Michala Veselého.

Poločas: 0:0. Branky: 14. Roubal, 44. Rašín - 81. a 88. Kroc.

Hluboká nad Vltavou - Vejprnice 0:0

„Hned jak byla rozlosována divize, tak jsme začali sbírat informace o soupeřích. Když jsme viděli, s jakou bilancí a hlavně skóre postoupila Hluboká, tak jsem si dělali srandu, že náš vzájemný zápas skončí 0:0. A ono to taky tak dopadlo," usmíval se vejprnický trenér Lukáš Paul, jenž nakonec bral pozitivně dělbu bodů.

„Domácí měli ke gólu daleko blíže. Hlavně ve druhé půli tam byla pasáž asi patnácti minut, kdy nám to tam létalo, ale i se štěstím jsme to zvládli. Stejně jako před týdnem jsme měli své ani ne šance, spíš příležitosti, až ke konci, ale gól jsme také nedali. Na první branku v soutěži tak sice dál čekáme, ale připisujeme si další důležitý bod. Remíza je podle mého spravedlivá. Chválím i rozhodčí, podali velmi dobrý výkon," dodal Lukáš Paul.