Dle papírových předpokladů by měly být mírným favoritem Rokycany, které posílila výhra v českém poháru nad Doubravkou. To si myslí i jejich trenér Michal Veselý. Zároveň ale zůstává opatrný.

„Uvidíme. Je to trochu pro nás neznámá. Mají nového trenéra (Luboš Zaoral) a slyšel jsem, že mají určité personální problémy. Áčko hraje ve stejný den odpoledne, což by mohla být pro nás výhoda. I tak ale mohou mít nikoho k dispozici. Béčkové mančafty jsou vždy takové nevyzpytatelné. Rozhodně to nebude nic jednoduchého. Každopádně chceme jednoznačně první zápas zvládnout a vstoupit tak úspěšně do sezony," říká odhodlaně rokycanský kouč.

Výkop zápasu v Husových sadech je na programu v sobotu od 10.30.