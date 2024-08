„Za mě je jasným favoritem Králův Dvůr, který po sestupu udržel tým. Pak bude nahoře zase Soběslav, která se tam dlouhodobě pohybuje. Následně to bude podle mě hodně vyrovnané. Když to řeknu sebevědomě, byl bych rád, kdybychom byli hned za těmi dvěma týmy,“ usmívá se kouč Rokycan.

Tomu se povedlo udržet přes léto pohromadě stávající kádr. Zároveň ho ještě lehce rozšířil. „Chtěli jsme posílit na krajích hřiště. A to se nám myslím povedlo. Z Klatov jsme přivedli Marka Brože, kterého jsme si na jaře vyhlídli. Pak ještě dorazil Lukáš Kramer z Horní Břízy. U něj je to tedy ještě trochu s otazníkem. Uvidíme, zda se to povede,“ pokračuje sedmatřicetiletý kouč, který zároveň bude chtít nadále zapracovávat do kádru další mladé hráče.

„Ještě by mělo dojít k posunům některých mladších hráčů výše do mužů. Máme tam dva silné ročníky. I proto jsem rád, že se nám povedlo s béčkem postoupit,“ vysvětluje Veselý.Rokycanský B tým bude v letošní sezoně působit v šesté lize (dříve I. A. třída).

Přestože letní příprava oficiálně skončila, fyzické tréninky v Husových sadech zcela neskončí.„To léto je na přípravu vždycky krátké. Takže i po startu soutěže, přibližně do konce srpna, ještě budeme pokračovat v takové taktickofyzické přípravě. Přece jenom soutěž je dlouhá,“ vysvětluje Veselý.

Rokycanům se zároveň povedlo přejít v MOL Cupu přes Doubravku. „Bavili jsme se hodně s vedením a i s kluky, jestli půjdeme do toho poháru naplno, nebo jestli to pojmeme jako přátelák. Přece jenom pak k tomu patří zápasy v týdnu. Všichni jsme se ale shodli, že chceme jít co nejdál, jako se to povedlo před dvěma lety,“ prozrazuje kormidelník Rokycan.

Ve druhém kole poháru se Rokycany mohou těšit na konfrontaci s Příbramí.„Je to rozhodně zajímavý soupeř. Věřím, že dokážeme zase udělat fanouškům hezký zážitek,“ dodává Veselý.