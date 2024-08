Přeštice - Soběslav 4:1

„Nechtěli jsme měnit způsob hry, kterým jsme se prezentovali v přípravě. Na soupeře jsme vletěli a zaskočili jsme je. Bylo vidět, že jsme chtěli více vyhrát. Byl tam ten patřičný elán od nás, což nakonec rozhodlo. Pro Soběslav krutý výsledek, protože na šance to bylo vyrovnané. Bylo to celkově takové nahoru, dolů. Dvakrát nás podržel brankář za stavu 2:0. I když jsme vedli o tři branky, stále jsme nevěděli, jestli to dobře dopadne, protože tady už rozhodují maličkosti. Pro nás každopádně výborný start do sezony," těšilo přeštického trenéra Pavla Dobrého.

Poločas: 2:1. Branky: 15. Bešta, 22. vl. Račák, 52. Půta, 90+2. Trachta - 57. Hoffmann.

Rokycany - Domažlice B 5:0

„Prvních třicet minut bylo vidět, že to bylo první utkání v sezoně. Nám pomohla úvodní branka po rohovém kopu. Pak to z nás spadlo. My jsme hosty k ničemu nepouštěli. Do karet nám hrálo, že Domažlice ještě chtěly něco udělat s průběhem zápasu. Všechny branky, co jsme vstřelili, byli po vypracovaných akcích. Vyhráli jsme vysoko a vedeme tabulku, což je trochu vtipné. Musíme ale zůstat nohama na zemi, protože teď nás čekají náročná utkání," byl opatrný z vysokého vítězství rokycanský kouč Michal Veselý.

„Domácí potvrdili, že mají zkušenější tým. Pro nás je to sice vysoká porážka, ale musíme to hodit za hlavu, protože nás čekají další zápasy. Následující víkend Český Krumlov, což byl loni tým, který hrál ve spodku tabulky. Doufám, že se nám to povede lépe, především po výsledkové stránce," přeje si domažlický trenér Luboš Zaoral.

Poločas: 1:0. Branky: 31. Karlíček, 53. Karlíček, 78. Kroc, 79. Černý, 82. Janota).

Vejprnice - Jindřichův Hradec 0:0

„Na první zápas v divizi jsme se těšili a jsem rád, že jsme ho zvládli aspoň trochu tak, jako loňské zápasy v kraji a dali zapomenout na ne úplně povedenou přípravu, kdy jsme dostali 13 gólů z posledních třech zápasů. Čisté konto mi těší asi nejvíc. I když jsme věděli o čem je divize, tak na její tempo, důraz a celkové pojetí si musíme přivyknout. To soupeř byl v tomto ohledu jasně dál," přiznal lodivod Vejprnic Lukáš Paul.

„My ale pozorně bránili, jako vždy byl spoleh na brankáře. Bejdy se ukázal jako skvělá posila. Čekali jsme na své šance. V první půli bohužel Csambi nepřevzal ideálně míč v situaci, kdy mohl jít sám na brankáře a v samém závěru gólman hostů vytáhl zázračný zákrok, kdy zalepil střelu Dominika Lanka na brankové čáře. Mohli jsme i prohrát, protože Bejdy chytil asi tři góly, nakonec jsme mohli i vyhrát, ale bod na úvod musíme brát," dodal Paul smířlivě.

Český Krumlov - Petřín B 3:0

Zaplatili jsme nováčkovskou daň. K tomu navíc sedm hráčů ještě byli na jaře v dorostu. Hráli jsme od začátku hodně bojácně, nedůrazně, kvůli čemuž jsme dvakrát inkasovali. Pak se domácí ještě hezky trefili zpoza vápna a bylo po zápase. Ve druhé půli jsme Krumlov prakticky neohrozili. Důležité je, abychom se co nejdříve z toho oklepali. Věřím ale, že s každým zápasem to od nás bude lepší a lepší," hodnotil duel kormidelník rezervy Petřína Jan Pleticha.

Poločas: 2:0. Branky: 14. a 32. Polanský, 76. Matuška.

Králův Dvůr - Doubravka 2:0

„První poločas byl od nás dobrý. Vytvořili jsme si tři stoprocentní šanci, dvakrát to domácí vykopli z brankové čáry. Kromě toho jsme měli za mě kopat penaltu. Po pauze jsme ale špatně pokryli rohový kop a prohrávali jsme. Úvodní gól domácím pomohl, více si věřili, měli hru pod kontrolou. My už jsme se těžko dostávali dopředu, neměli jsme sílu na nějaký zvrat," řekl asistent trenéra Doubravky Martin Hrubý.

Poločas: 0:0. Branky: 56. Čížek, 81. Černý.