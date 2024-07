Program přípravných zápasů:

13. července, 10.30: Rokycany - Meteor Praha, hřiště Strašice

20. července, 10.30: Rokycany - Tempo Praha, hřiště Strašice

24. července, 18.00: Rapid Plzeň - Rokycany, hřiště Rapid

27. července, 10.30: Slaný - Rokycany, hřiště Slaný Předkolo MOL Cupu:

3. srpna, 17.00: Rokycany - Doubravka, hřiště Rokycany

Na prvním tréninku měl kouč celku z Husových sadů kromě známých tváří k dispozici už i dvojici noviců, Marka Brože a Lukáše Kramera.

„Lukáš Kramer u nás už krátce byl, naposledy byl v Horní Bříze. To je hráč, který má divizní parametry a měl by nám pomoci. Na kraj hřiště jsme také měli vyhlédnutého Marka Brože z Klatov Tam jsme to chtěli zkvalitnit, takže jsem rád, že se nám to takto povedlo. Zároveň všichni ostatní hráči zůstávají," těší Michala Veselého.

Ten se vyjádřil i k odchodu Tomáše Glazera, který se bude ucházet na zkoušce o místo ve třetiligovém Petříně. Zkušený hráč toho v minulém roku za Rokycany příliš neodehrál, když se na podzim po šestizápasové stopce za červenou kartu už nevrátil zpět na hřiště.

„Od té doby už s námi nebyl. Když se měl vrátit, tak řekl, že se mu nechce hrát fotbal. To beru jako ukončenou záležitost a už s ním nepočítám," dodává Veselý.