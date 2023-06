„Spadli jsme, ale stále je tam nějaká teoretická šance, že bychom mohli v divizi zůstat. Jsem v tomto ohledu i optimista, ale jisté to bude až podle toho, kolik týmů se přihlásí. Řekl jsem hráčům, kteří mají nějaké nabídky, aby ještě počkali do konce června. Zároveň se připravujeme na obě varianty. Pokud bychom ale hráli kraj, nebyla by to za mě žádná katastrofa. Byla by to pro rokycanský fotbal pomyslná facka, aby se zase postavil na nohy,“ zůstává nad věcí rokycanský trenér Michal Veselý.