Ten udělal oproti předchozím přípravám změnu. Kromě A týmu polykají tréninkové dávky pod jeho vedením i hráči béčka, které čekají na jaře těžké záchranářské práce v I. A. třídě. „Potřebujeme zachránit béčko, takže trénujeme nyní dohromady, aby kluci dostali větší motivaci a posunuli se. Až do soustředění budou hráči z béčka s námi. Budu je stavět i do zápasů, aby se otrkali,“ vysvětloval zkušený kormidelník.

Bříza chce hrát v divizi důstojnější roli

Kouč Dejmek se zatím nedočkal návratu hráčů, kteří se zotavují po těžkých zraněních. Kromě toho možná přijde o zkušeného záložníka Glazera, kterého zkouší třetiligový Králův Dvůr. „Dlouhodobí marodi Lukáš Kramer s Michalem Černým s námi bohužel netrénují. Doktor jim to zatím nedoporučil. Glazer je na přípravě v Králově Dvoře. Přál bych mu, aby tam uspěl, ale zároveň by to bylo velké oslabení. Na jaře budeme navíc potřebovat širší kádr, aby se nám povedlo zachránit i béčko,“ je si vědom Milan Dejmek.



V Husových sadech přesto přivítali jednu zajímavou tvář z krajského přeboru. „Trénuje s námi Patrik Eger z Černic. Jeví se dobře, ale ještě uvidíme, jak se domluvíme. Jinak čekáme, až začnou zužovat kádr mužstva ze třetí ligy, kde máme vyhlídnuté některé hráče,“ pokračoval 56letý trenér.



Ohledně cílů do jarních bojů zůstává rokycanský kormidelník při zemi. „Chceme urvat čtrnáct, patnáct bodů, abychom se co nejrychleji vyhnuli záchranářským starostem. To je základ, pak se uvidí,“ má Dejmek jasno.

Program přípravných zápasů Rokycan: sobota 11.00: Slaný, hřiště UMT Rokycany. 11. února: Sokolov, UMT Sokolov, 18. února: Tachov, UMT Tachov, 26. února: Admira, UMT Podolí.

Titul bych přál Plzni, říká přeštický útočník Černý