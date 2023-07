Pěkně zostra začaly fotbalisté FC Rokycany přípravu na novou sezonu v divizi, kterou uhájili až díky nepřihlášení se postupujících z krajských soutěží. V pátek měli první trénink a hned v sobotu dopoledne nastoupili ve Zbůchu proti rezervě plzeňské Viktorie. A navzdory tomu, že schytali debakl 0:6, jejich trenér Michal Veselý si nijak nezoufal.

Fotbalisté Viktorie Plzeň B porazili v přípravném zápase ve Zbůchu divizní Rokycany 6:0. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Vzhledem k dovoleným totiž zdaleka neměl k dispozici kompletní kádr. „To je zbytečné nějak hodnotit, kluci se připravovali individuálně a měli jsme jeden společný trénink. Podle toho to taky vypadalo,“ hlásil do telefonu Michal Veselý, který v průběhu jara vystřídal na trenérském postu zkušeného Milana Dejmka.

Potěšilo ho, že se podařilo udržet kádr z minulé sezony. „To byl náš cíl, a i když je tam jeden otazníček, podařilo se to. Z větší části zůstal kádr stejný,“ pokračoval Veselý.

Naopak po roce se vrátil odchovanec Matěj Rybař, který si v minulé sezoně zahrál ČFL za Sokolov i divizi v Mariánských Lázních.

„Získal nějaké zkušenost, je to mladý kluk, má chuť do fotbalu. Jsem rád, že se k nám připojil,“ popisoval rokycanského kouč a prozradil, že mají na testech ještě Tomáše Kotvu z Vejprnic. „Je to poctivý, běhavý záložník. Uvidíme, jak se svojí šance zhostí,“ vysvětloval Michal Veselý a přiznal, že po sezoně myslel na výraznější posílení hráčského kádru.

„Oslovil jsem ještě pár lidí, ale bohužel to nevyšlo,“ pokrčil rameny kouč Rokycan. „Ale věřím, že jsme i tak v divizi schopní odehrát kvalitní zápasy. Jen jsme chtěli rozšířit kádr,“ vysvětloval Veselý.

Počítá nadále i s 20letým nigerijským fotbalistou Isaakem Oshogie Umosorem, který si sice vyřizuje formality v Portugalsku.

Nový kouč se snaží o celkovou změnu fungování mužského fotbalu v Rokycanech. „Hlavním cílem pro nadcházející sezony bude stmelení všech, co se kolem fotbalu v Rokycanech točí. To se mi zdálo na bodu mrazu, vztahy byly všelijaké,“ stanovil si Michal Veselý hlavní úkol.

Malinko změnil i styl přípravy. „Trénujeme společně s béčkem, do něhož jsme posunuli i některé dorostence, aby se otrkali a viděli, že mají šanci dostat se až do áčka. Snažím se tréninky zpestřit, jsou tam i zábavnější věci,“ dodal Veselý.

V přípravě čekají rokycanské fotbalisty ještě čtyři zápasy včetně předkola MOL Cupu s divizním rivalem Senco Doubravka.