Dvě branky vstřelil zkušený Jan Matas, zbývající trefy zařídili Kroc s Laubrem. „Vedli jsme už 4:0 a vypadalo to na jednoznačný výsledek, ale opět jsme se nedokázali vyvarovat hluché desetiminutové pasáži, ve které jsme úplně vypadli z role. Stává se nám především na začátcích druhých poločasů a moc si nedokážeme vysvětlit, čím to je. Jestli to je tím, že prostřídáváme sestavu, nebo hráči přijdou na hřiště z kabiny nekoncentrovaní, nevím, ale rozhodně na tom pracujeme a ještě máme čtrnáct dní na to, abychom to odstranili,“ říkal chvíli po zápase kouč rokycanského mužstva Milan Dejmek.

FC Rokycany - SK Kladno 2:4 (letní příprava 2022).Zdroj: Foto Jaroslav Kreisinger

Zároveň si ale pochvaloval, že jeho ´kopáči´ do hry přenášejí určité prvky, které společně nacvičují v rámci tvrdých tréninkových setkání. „Z toho mám určitě radost. Ve hře totiž máme i pasáže, ve kterých kluci dělají to, co nacvičujeme a pilujeme během tréninků,“ těší velezkušeného kormidelníka.

Vlažný úvod, pak obrat. Byli jsme lepší, tvrdil kouč Přeštic po skalpu Sokolova

Generálkou na start nové sezony bude pro tým z Husových sadů konfrontace s Komárovem, proti němuž Rokycany nastoupí už v pátek od šesti hodin večer v rámci Mol Cupu. „Stále jsme v režimu přípravy a budeme i v pátek, ale je to pohár a my chceme postoupit dál,“ má jasno pětapadesátiletý kouč. Ovšem to, že by však jeho tým do pohárového utkání nastoupil v nejsilnějším možném složení, nepotvrdil, spíš dementoval.

FC Rokycany - SK Kladno 2:4 (letní příprava 2022).Zdroj: Foto Jaroslav Kreisinger

„Všichni kluci v přípravě makají na sto procent, z toho mám velkou radost. Cítí konkurenci a pracují, aby se dostali do sestavy. Kostru základní jedenáctky pro první utkání nové sezony už v hlavě máme, ale jinak rozhodne až posledních čtrnáct dní. Navíc ještě jednáme o příchodu dvou tří hráčů, takže kdyby se to povedlo, i na tohle musíme brát ohled,“ doplnil Milan Dejmek na závěr.

Rokycany opět přišly o dvougólový náskok. Náš klasický výpadek, řekl Houdek