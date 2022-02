Ačkoliv hosté z Plzně gól nedali, zejména v prvním poločase k němu neměli daleko. „Musím pochválit Mimino (kolegu Dana Kubíčka), který odchytal první půli a připravil svými zákroky soupeře minimálně o pět branek,“ chválil svého parťáka zkušený gólman FC Rokycany Dan Houdek, jenž naopak nastoupil do druhé půle, ale stejně jako jeho mladší kolega neinkasoval.

„Celkově to byl moc pěkný zápas. Hráči Viktorky byli běhaví, techničtí, my zase silovější,“ poznamenal Houdek s tím, že utkání mohlo skončit klidně výsledkem 7:7. „Oba týmy si totiž vypracovaly hodně šancí,“ uznal rokycanský strážce.

Z archivu: Fotbalisté FC Rokycany (v zeleném) porazili devatenáctku Viktorie 2:0.Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Na výkonu jeho mužstva jej i přes výhru proti kvalitnímu soupeři však mrzel závěr. „Taková klasika. Utkání z naší strany určitě sneslo přísnější měřítko, ale v posledních dvaceti minutách, kdy jsme vedli 2:0, jsme úplně přestali hrát. Asi jsme si opět řekli, že už to nějak dopadne,“ čílil se Houdek.

Jednička divizního souboru ale byla ráda, že si po sobotní zbytečné cestě do Prahy, kde Rokycany původně plánované utkání s Aritmou nakonec nesehrály (soupeř měl v kalendáři utkání s Rokycany až 26. února), proti mladým viktoriánům zahrál. „Ale řekl jsem si, že dokud soupeře neuvidím v dresech na hřišti, nebudu věřit, že se skutečně hraje,“ culil se Houdek.

Rokycanský brankář Dan Houdek.Zdroj: Deník/Jana Moulisová

„To, co se stalo v sobotu v Praze, jsem ještě nikdy nezažil. Už jsem třeba slyšel o tom, že nějaký tým k zápasu přijel dopoledne, ale ono se hrálo až později, ale tohle jsem ve své kariéře zažil opravdu poprvé,“ pousmál se. Další utkání hrají Rokycany v sobotu. Na druhý pokus vyráží do Prahy, kde změří síly s Aritmou. Výkop je v 11 hodin a všichni doufají, že tentokrát už to klapne.

