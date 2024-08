Pro předplatitele

Dominik Rejthar dnes 19:01

Po roce se znovu uskutečnily na fotbalové Doubravce poměrně velké změny. Trenér Pavel Vaigl se vrátil zpět do třetiligových Domažlic. Uvolněné místo na lavičce převzal jeho tehdejší asistent Daniel Boček mladší.Senco tak půjde do sezony pod vedením teprve 27letého kouče. Jeho asistentem pak bude o pět let starší Martin Hrubý.