Svěřenci trenéra Michala Veselého dostali pořádně studenou sprchu hned na začátku zápasu, když po dvou minutách hry prohrávali už 0:1.

„Pro mě to bylo takové hořkosladké vzhledem k tomu, že jsem tam dřív působil jako hráč. Takže jsem viděl starý známý, za což jsem rád. Bohužel začátek mi přišel, že když rozhodčí pískl do píšťalky, tak půlka našich hráčů byla ještě na D5. Prvních dvacet minut domácí jednoznačně jednoznačně lepší ve všem, ve všech směrech," přiznal rokycanský trenér Michal Veselý.

Ten se musel v utkání vypořádat s několika absencemi. „Měli jsme z různých důvodu mimo čtyři důležité hráče. A v některých situacích to bylo opravdu znát. Chyběla nám kvalita. V průběhu první půli jsme se zlepšili a do pauzy jsme nehráli špatně, hráli jsme jednoduše, ale fungovalo to," vysvětloval kormidelník Rokycan.

Ve druhé půli ale jakákoliv příležitost na bodový zisk rychle pohasla. Domácí postupně vsítili další tři branky. „Opakovaly se stejné chyby jako v první půli. Soupeř toho využil. Bohužel, od některých hráčů to byl odevzdaný výkon. Takhle si o to, aby zase nastoupili v základu, někteří opravdu neřekli. Budeme se muset nad tím zamyslet. Všichni vnímáme, že to bylo špatné. Královák každopádně prokázal svoji nesmírnou kvalitu," dodal Veselý.

Vysokou porážku musí hodit Rokycany rychle za hlavu. Hned v sobotu je čeká v domácím prostředí Český Krumlov.

Králův Dvůr - Rokycany 4:0

Poločas: 1:0. Branky: 2. Benda, 55. Čížek, 65. Kraus, 87. Bouček.