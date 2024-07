„Remízy nemám rád. Minulý rok jsme v nich byli opravdu králové. Právě tou větší aktivitou bych chtěl docílit toho, aby zápasy nekončily nerozhodně. Každopádně to může dopadnout zase úplně jinak a opět budeme mít nejvíce remíz," řekl smířlivě nový trenér Doubravky.

Ohledně změn kádru zůstal Daniel Boček zatím opatrný. Prozradil však, kdo už v týmu určitě nebude pokračovat.

„Vojta Černý se vrací do Domažlic. Končí u nás Petr i Tomáš Zajíček. To už je jisté. Další jména zatím nevím, to se týká i příchodů. Vrátili se k nám naši hráči, kteří byli jinde, například Jáchym Trojanec, jenž byl naposledy v Mariánkách," vysvětloval mladý kouč.

Ten v uplynulé sezoně dělal asistenta Pavlu Vaiglovi, zároveň vedl i dorost SENCA. Právě zlepšit provázanost mezi áčkem a mládeží chce bývalý fotbalista Doubravky nebo Viktorie Plzeň.

„Budeme chtít se v obou kategoriích prezentovat podobným stylem. Aby ten přechod byl pro mladý kluky jednodušší. Celkově chceme být na hřišti aktivní a hrát s balonem. K tomu i střílet více branek," dodal Daniel Boček.