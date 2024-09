Vejprnice - Domažlice B 3:1

„Úvodem bych chtěl poděkovat Chotíkovu, že nám umožnil sehrát zápas na jejich hřišti. Už jsme prostě museli vyhrát, i s ohledem na sérii těžších zápasů, která nás čeká. Jsem neskutečně šťastný, že se to povedlo. Prvních patnáct minut to od nás nebylo ono, to byl soupeř lepší. Ale pak jsme si o pauze na pití něco řekli a zlepšilo se to. Měli jsme tam několik zajímavých střel, i břevno. Bohužel do šatny nám soupeř dal gól, kdy jsme byli nedůslední jak na kraji, tak ve vápně," hodnotil první dějství trenér Vejprnic Lukáš Paul.

Ten o pauze prostřídal, poslal do hry Křemenáka, jenž následně rozhodl. „Druhá půle už byla lepší i vlivem střídání, po zásluze jsme vyrovnali. Klíčovým momentem byla neproměněná penalta hostů, kdy se Bejdy, na ještě nedávno domácím hřišti, vyznamenal. Tento moment nám vlil do žil ještě víc energie a touhy vyhrát, a to se také povedlo. Závěrem musím vyzdvihnout výkon Libora Rady. Nevím jestli někdo jiný je schopen na této úrovni ve 49 letech a ještě ve středu zálohy podat takový výkon jako předvedl on," smekl kouč Vejprnic před výkonem ostříleného hráče.

Na druhé straně naopak panovala po nepovedené druhé půli zklamání. „Vstup do zápasu se nám povedlo. Poté se hra vyrovnala, ale i tak se nám povedlo do konce půle vstřelit branku. Pak soupeř srovnal, ale nato přišel zlom v utkání, kdy jsme neproměnili penaltu. To nás poslalo dolů, cítil jsem, že klukům chybí potřebná šťáva. K tomu nás srazili chyby v obraně," mrzelo trenéra béčka Domažlic Luboše Zaorala.



Poločas: 0:1. Branky: 59. Křemenák, 75. Hejduk, 90. Křemenák - 45. Červený.

Rokycany - Komárov 0:2



„Je mi stydno. Odraz přístupu k tréninku v zápase. Mít výkon jako kecy před utkáním v kruhu, tak jsme ve FNL. Omluva divákům, gratulace Komárovu. A my zpátky na zem a začít bojovat," byl upřímný brankář Rokycan Dan Houdek.



Poločas: 0:1. Branky: 37. Nový, 88. Nedvěd.

Hořovice - Doubravka 0:3

„Měli jsme skvělý vstup do utkání, řekli jsme si, že chceme chytit začátek, dali dva rychlý góly, ale to nás trošku zbytečně ukolíbalo. Hořovice nás přehrávaly, vytvořily si šance, ale nás skvěle podržel Luhy. O poločase jsme si něco řekli a druhou půli jsme odehráli podle představ, přidali třetí pojišťovací gól a domácí kromě jediné šance do ničeho nepustili," hodnotil duel doubravecký ofenzivní záložník Lukáš Roubal.

Poločas: 0:2. Branky: 4. Künstner, 9. Pinc, 72. Ungr.

Přeštice - Aritma Praha 1:4

Pražané potvrdili v Přešticích roli favorita a odvezli si domů všechny body. Gólový účet zápasu otevřel ke konci první půle Daniel Dostál. ve druhé části přidali hosté ještě tři branky, za Přeštice kontroloval Pavel Bešta.

„Konečný výsledek zápasu s Aritmou nás všechny štve. Dostáváme laciné góly, kterým jde určitě zabránit. První poločas jsme neodehráli vůbec spatně, mělo to tempo, parametry. V defenzivě jsme hráli poctivé, organizovaně. Bohužel místo toho, aby poločas skončil 0:0, uděláme na konci půle chybu, kterou soupeř ihned potrestá gólem do šatny. Následně jsme to museli postupně více otevřít, čehož Aritma využila, když čekala na brejky," prohlásil obránce Přeštic Jan Duchek.

Poločas: 0:1. Branky: 77. Bešta - 45. D. Dostál, 58. Spica, 65. D. Dostál, 86. Š. Dostál.

Jindřichův Hradec - Petřín 1:4

„Celé utkání jsme byli lepším týmem, dlouhou dobu to ale bylo vyrovnané. Nakonec jsme to rozhodli, za což jsme moc rádi. Povedla se nám střídání. Už jsme to vítězství po těch remízách potřebovali," těšilo trenéra rezervy Petřína Radka Vodrážku.

Poločas: 0:1. Branky: 48. Votava - 25. Šimáně, 71. Trojan, 76. Tříska, 90. Trojan.