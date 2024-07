„Nebylo to od nás dobré utkání. Hlavně přístup některých hráčů nebyl takový, jaký by měl být. Čekal bych, že se někteří budou prát o to, aby se dostali do sestavy v sezoně, ale to jsem tam příliš neviděl. Herně to od nás nebylo špatné, ale soupeř trestal naše chyby, k tomu se prosadil ze standardky, celkově hrálo Tempo dobře, v týmu má šikovné hráče," uznal rokycanský trenér Michal veselý.

Ten zároveň už nepředpokládá žádné další změny v kádru. Pouze dotahuje ještě jeden příchod „Stále se jedná o Marku Brožovi z Klatov, který s námi už trénuje. Teď je to ve stavu, že se musí oba kluby mezi sebou domluvit, jestli u nás zůstane," prozradil Veselý.

Další přípravný zápas čeká Rokycany ve středu od 18 hodin, kdy se představí na hřišti Rapidu. „K tomu utkání musíme přistoupit jinak než proti Tempu. Aby to utkání bylo od nás mnohem lepší," přeje si kormidelník celku z Husových sadů.