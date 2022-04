Celek z Rokycanska v lázeňském městě rychle vedl, když se už v 9. minutě gólově prosadil Daniel Skopový. Domácí ale dokázali do konce prvního poločasu zásluhou Brauna vyrovnat a jedenáct minut po změně stran otočil skóre Nedbalý. Poslední slovo ovšem měli hosté, za které znovu nastoupil i bývalý prvoligový fotbalista Martin Zeman. V 68. minutě díky vlastní trefě domácího Dobřanského srovnali na 2:2. Tímto výsledkem utkání nakonec i skončilo a oba týmy se tak o body rovným dílem podělily.

Z archivu: Fotbalisté Mýta (modří) po třech porážkách za sebou dokázali bodovat. Ve středu v dohrávce 19. kola divizní skupiny A remizovali v Mariánských Lázních.Zdroj: Jana Moulisová

„Jeli jsme si sem pro tři body a na začátku zápasu jsme se dostali do vedení. Poté jsme ještě měli dvě šance, které jsme však bohužel neproměnili. Pak jsme vyklidili pole a domácí po naší chybě vyrovnali. Ačkoliv jsme ve druhé půli dostali druhou branku, těší mě, že kluci bojovali a nakonec se nám podařilo vyrovnat. Je to sice jen bod, ale z venkovního hřiště, který má svou hodnotu a výkon ve druhém poločase nám může být vzpruhou do dalších zápasů. Teď hrajeme doma a už chceme tři body," řekl po zápase trenér Mýta Luděk Kopřiva.

Mariánské Lázně - Slavoj Mýto 2:2

Poločas: 1:1. Branky: 40. Braun, 56. Nedbalý – 9. D. Skopový, 68. Dobřanský vlastní. Rozhodčí: Žurek – Tesař, Lovětínský. ŽK: 1:4 (64. Pěček – 39. Lávička, 71. M. Brož, 81. D. Skopový, 83. Pecháček). Diváci: 162.

Viktoria Mariánské Lázně: Šmejkal – Kořistka, Šácha, Kapolka, Drahorád, Nedbalý (87. Samek), M. Skopový, Pěček (73. Florian), Hibler (64. Holub), Braun, Dobřanský. Trenér: Vladimír Kafka. Slavoj Mýto: Dvořák – M. Brož, Hereit, Kadar, Lávička, Buršík, D. Skopový, Renza (64. Martin Patrovský), Zeman, Nový (75. Pecháček). Trenér: Luděk Kopřiva.

