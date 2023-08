Od pátku do neděle bylo na osmi stadionech na programu úvodní kolo nového soutěžního ročníku krajského přeboru fotbalistů. A vy nyní můžete hlasovat, kdo byl nejlepším fotbalistou prvního hracího víkendu.

Fotbalisté TJ Sokol Radnice (červení), archivní snímek. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili. A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat do středečních 23.59 hodin.

Nominace (NEJ hráč 1. kola krajského přeboru)

Jan Peterka (Lhota): V minulé sezoně ještě oblékal dres Černic, ale využil volného přestupního období a posílil kádr ambiciózní Lhoty. A ofenzivně laděný fotbalista Jan Peterka potvrdil svoje nesporné kvality hned v úvodním kole soutěže, ve kterém dvěma góly rozhodl o výhře svého nového týmu nad sympaticky hrajícím soupeřem z Košutky (2:1).



David Edelman (Petřín Plzeň B): Fotbalisté rezervního týmu divizního Petřína se v pátečním utkání 1. kola krajského přeboru doma nečekaně trápili se Zručí. Hosté vedli 1:0, ale pět minut před koncem vyrovnal střídající Tříska. Zruč nakonec mohla slavit všechny tři body, když v poslední minutě dostala výhodu pokutového kopu. Ten ovšem zneškodnil mladý brankář Petřína.



Josef Kalabza (Nepomuk): Nepomuk do nového ročníku nejvyššího přeboru Plzeňského kraje vstoupil naprosto famózně. V domácím prostředí nedal sebemenší šanci Černicím, které deklasoval vysoko 6:1. I díky dvěma trefám třiatřicetiletého Josefa Kalabzy, který vstřelil první a druhou branku týmu.



Jáchym Trojanec (Horní Bříza): Po prvním poločase prohrávali 0:2, navíc přišli o vyloučeného spoluhráče. Přesto se nevzdali, zabojovali a díky fenomenálnímu výkonu pro změně stran slavili tři body. Horní Bříza porazila na úvod v domácím prostředí Holýšov 5:3 a připsala si první vítězství. Lví podíl na fantastickém obratu měl dvougólový Jáchym Trojanec.



Lukáš Aubrecht (Radnice): Dlouho to vypadalo, že jediné nedělní utkání mezi TJ Sokol Radnice a nováčkem z Kaznějova skončí nerozhodně. Minutu před koncem ale domácí fotbalisté předvedli rychlý brejk, na jehož konci stál zkušený Lukáš Aubrecht, který propálil hostujícího brankáře Radka Šaška. Radnice díky last minute gólu braly tři body za vítězství 2:1.