A vy pak hlasováním v naší anketě na našem webu (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci (23.59).

OHLASY Z PŘEBORU: Lhota promrhala dvougólový náskok, Zruč přehrála Holýšov

Nominace (NEJ hráč 16. kola krajského přeboru)

Jakub Fořt (TJ Zruč): Nedávno si odbyl debut v dresu plzeňského Interobalu v nejvyšší futsalové soutěži. A hned v prvním jarním kole oslavil teprve devatenáctiletý brankář TJ Zruč svojí první nulu v mužském áčku (v krajském přeboru). Zodpovědným výkonem pomohl svému týmu k domácí výhře 2:0 nad Holýšovem. Po zápase jej pochválil i trenér Jan Kraus.



Martin Smíšek (TJ Slavoj Mýto): Fotbalisté Mýta porazili na úvod jarní části krajského přeboru v azylu na umělé trávě plzeňské Doubravky soupeře z Nepomuku 2:0. První branku ex-divizního mužstva vstřelil už v 16. minutě Martin Smíšek. A jak se později ukázalo, trefa osmnáctiletého mladíka byla nakonec vítězná. Druhý gól Slavoje dal v závěru Tomáš Hatina.



Tomáš Vejvoda (FK Tachov): Načíná v Tachově druhý půlrok, ale teprve teď se dočkal první trefy. A gól Tomáše Vejvody ze 74. minuty utkání proti houževnatým Radnicím (Tachov nakonec vyhrál 2:1) byl nakonec vítězný. „Čeká na gól bylo dlouhé. Však jsem to taky v kabině párkrát slyšel, že jsem jediný, kdo v tom našem gólostroji ještě neskóroval," prozradil pro klubový web lídra krajského přeboru. Teď už si Vejvoda může oddechnout.



Michal Prais (FC Chotíkov 1932): Zkušený fotbalista Chotíkova vedl v otvíráku jara svůj tým jako kapitán a po nevýrazném začátku zápasu na půdě Staňkova se zachoval jako muž na správném místě. Ve 33. minutě totiž vstřelil úvodní branku a nasměroval druhý tým tabulky k jednoznačnému vítězství 4:0. Do nominace Deníku jej vybrala kabina.



Martin Wolf (TJ START Tlumačov): Trenér Tlumačova Pavel Čadek po zápase sice říkal, že nemá rád řeči o individuálních výkonech, protože fotbal je kolektivní hra, přesto jsme do ankety o nejlepšího hráče 16. kola krajského přeboru nominovali tlumačovského Martina Wolfa. Důvod je prostý. Byl to právě on, kdo svým zásahem rozhodl o cenné remíze 2:2 se Lhotou.