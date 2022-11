Sportovní reportéři Deníku pro vás ve spolupráci s trenéry jednotlivých mužstev a dalšími odborníky přichystají vždy výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole pozitivním způsobem upozornili. A vy pak hlasováním v naší anketě na webu sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci.

Vítězové jednotlivých kol ankety Deníku – 1. kolo: Michael Džugan (Tlumačov), 2. kolo: Jakub Záhrobský (Lhota), 3. kolo: Miroslav Lopata (Chotíkov), 4. kolo: Šimon Smola (Lhota), 5. kolo: František Polášek (Sokol Radnice), 6. kolo: Lukáš Hudec (Tachov), 7. kolo: Miroslav Lopata (Chotíkov), 8. kolo: Dominik Donate (Stříbro), 9. kolo: Petr Pejsar (Tlumačov), 10. kolo: Matěj Kouřil (Lhota), 11. kolo: David Křížek (Lhota), 12. kolo: Patrik Eger (Černice).

Nominace (NEJ hráč 13. kola krajského přeboru)

Petr Škarda (Petřín Plzeň B): Čtyřikrát za sebou prohráli, ale černá série fotbalistů SK Petřín Plzeň B skončila. Záloha divizního celku deklasovala v páteční předehrávce 13. kola krajského přeboru Nepomuk vysoko 8:1 a výrazně se pod vysokou výhrou podepsal třicetiletý kapitán Petr Škarda, jenž stihl během hodiny pobytu na hřišti vstřelit hattrick.



David Míka (Chotíkov): Ani Chotíkov coby druhý tým tabulky neprožíval ideální období. Alespoň ne výsledkově, když třikrát v řadě nevyhrál a během této série získal jediný bod za remízu s Holýšovem (5:5). A v domácím zápase 13. kola proti Lhotě dokonce brzy prohrával a přežil i penaltu. Nakonec však potvrdil roli papírového favorita a houževnatého soka přehrál jasně 4:1. Dvě branky vstřelil jednačtyřicetiletý kapitán David Míka, hrdina zápasu.



Dominik Mošna (Zruč): Fotbalisté Zruče v domácím prostředí přehráli plzeňský Rapid 4:2. Dvě branky vstřelil Dominik Sperl. Nejlepším hráčem utkání byl ale podle slov vlastního kouče jiný Dominik - Mošna. Ten v 9. minutě vstřelil branku na 2:0. „Musím ho pochválit, protože dokázal udržet a vybojovat velké množství balonů," říkal mimo jiné trenér Jan Kraus.



Daniel Kasl (Stříbro): Baník se s koncem podzimní části nejvyššího přeboru Plzeňského kraje dostává do solidní formy. Vyhrál totiž třetí z posledních čtyř zápasů a dokazuje, že to se záchranou myslí naprosto vážně. O víkendu jeden ze dvou týmů z Tachovska v krajském přeboru přejel Černice 5:2. Dvacetiletý mladík Kasl k výhře pomohl dvěma přesnými zásahy.



Martin Habr (Radnice): Fotbalisté TJ Sokol Radnice prožili vydařené nedělní odpoledne. V domácím prostředí smetli nedisciplinovaný Tlumačov vysoko 5:0. „Už jsme tu výhru potřebovali," ulevil si kouč Pavel Aubrecht, který za nejlepšího hráče utkání označil autora páté branky - Martina Habra. „Dejte ho tam, zaslouží si to," culil se kouč. A tak i osmadvacetiletý fotbalista bude bojovat o titul nejlepšího hráče 13. kola krajské elity.