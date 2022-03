FOTO: Rapid utekl hrobníkovi z lopaty, Bolevec spasila gólparáda kapitána

A vy pak hlasováním v naší anketě na webu sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme v sobotním Deníku i na webu rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci.

Hráčem 16. kola se stal brankář Horní Břízy Jan Schimmer, který od vás – našich čtenářů – získal nejvíce hlasů. Rozhovor s mladým brankářem Horní Břízy si můžete přečíst v souvisejícím odkaze níže.

První vítěz ankety Deníku je gólman, Schimmer zastínil všechny střelce

Hráč 17. kola krajského přeboru - nominace:



Adam Heller (Slavia Vejprnice): Čtyřmi góly řídil demolici Staňkova, který jeho Vejprnic doma porazily jednoznačně 5:0. Heller se trefil jednou v prvním poločase, třikrát po obrátce.



Martin Habr (Sokol Radnice): Do hry šel ve Stříbře až po čtvrthodině hry za zraněného střelce Pavla Aubrechta a po jedenácti minutách otevřel skóre. Když se pak v 70. minutě rozhlédl a utěšenou ranou zpoza šestnáctky vymetl šibenici, vedl jeho tým 2:1. Ale pak dohrával po třech vyloučeních v osmi a o vítězství přišel, navíc s domácím Baníkem padl v penaltovém rozstřelu.



Ondřej Pavlas (Baník Stříbro): Stříbrský stoper nejprve v 64. minutě zařídil vyrovnání rovnou z rohu, a když zápas dospěl k remíze 2:2, proměnil v napínavém penaltovém rozstřelu rozhodující branku.



Michal Pelnář (SSC Bolevec): Za to, že zkušený fotbalista svojí brankou z 85. minuty zajistil svému celku vítězství 1:0 nad Lhotou. Teprve třetí v této sezoně za tři body, první na jaře. Jeho gól byl navíc impozantní. „Takový padá jednou za pět let," řekl například trenér Lhoty Petr Nykles.



Tadeáš Drtil (Rapid Plzeň): Gól sice nedal, ale svým pohybem, aktivitou a vedením míče zaujal jednoho z reportérů Deníku. Pro Tadeáše Drtila můžete také hlasovat. Vždyť nakonec také přispěl k zisku dvou bodů…