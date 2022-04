Bolevec slaví cenné dva body. Nýrsko skolilo Baník a na jaře uspělo i počtvrté

A vy pak hlasováním v naší anketě na webu sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme v sobotním Deníku i na webu rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat vždy do středeční půlnoci.

Hráčem úvodního jarního kola se stal brankář Horní Břízy Jan Schimmer, který od vás – našich čtenářů – získal nejvíce hlasů.

Švehla hrál fotbal v Rakousku i Německu. Teď střílí góly za Lhotu v přeboru

V 17. kole byl vyhlášen nejlepším hráčem stoper Ondřej Pavlas z Baníku Stříbro a před týdnem anketu opanoval zcela jednoznačně útočník Lhoty Martin Švehla. Kdo se stane vítězem neúplného 19. kola, tedy hráčem víkendu?

Nominace Hráče víkendu

František Jarolím (Nýrsko): Zkušený gólman, který letos oslaví své již 41. narozeniny deptal střelce Baníku. Jistým výkonem a několika důležitými zákroky přispěl k výhře Optiků na půdě Stříbra 2:0. Předčil také dvougólového střelce a kapitána týmu Tomáše Györgyho. „Zejména na konci nás Fanda hodně podržel,“ řekl Deníku trenér Nýrska Karel Kalivoda.



Michal Pelnář (Bolevec): Kapitán plzeňského Bolevce se v nominaci o Hráče kola na jaře objevuje už podruhé. Poprvé si svou nominaci vysloužil za vítězný gól do sítě Lhoty při vítězství 1:0, nyní opět za důležitou trefu, kterou srovnával na 1:1 utkání s Černicemi. Bolevec následně soupeře porazil na penalty a odpoutal se ze dna tabulky. I díky kapitánovi…



Adam Heller (Vejprnice): Elitní snajpr Slavie i celého krajského přeboru se zapsal mezi střelce i tentokrát. Ve šlágru s rezervou Domažlic poslal svůj tým po čtvrthodině hry do vedení, když vystihl rozehrávku hostujícího Lukáše Koreluse a po sólu nedal gólmanovi Brataničovi šanci. „První poločas byl z naší strany velmi dobrý, Domažlice jsme do žádné vyložené šance nepustili,“ říkal pak Adam Heller. Jenže po přestávce lídr tabulky skóre otočil a z Vejprnic si veze výhru 2:1.



Miroslav Hojda (Domažlice B): Další ze střelců ve šlágru krajského přeboru. Hojda dvě minuty před koncem po autu střídajícího Kubra a prodloužení hrajícího kouče Javorského strhl vítězství na stranu béčka Jiskry. „Věřili jsme, že to ve druhé půli otočíme. Už se nám takhle párkrát podařilo zvrátit nepřízniv stav,“ říkal Miroslav Hejda. A vyšlo to i tentokrát.



Radek Kubeš (Zruč): Vedoucím gólem v závěru první půle jako první překonal obranu Radnic, které pak v závěru Zruč dorazila dalšími dvěma góly Korouse a Tobrmana. Na cestě za záchranou tak získala cenné tři body.