OHLASY Z DIVIZE: Béčko Domažlic nestačilo na Krumlov, Rokycany opět vyhrály

„Přijedou Rokycany, které jsou na vítězné vlně. Nikdy jsem je hrát neviděl, ale slyšel jsem, že mají zkušený a sehraný tým. Bude to těžký zápas, ale my doma body nerozdáváme a budeme chtít napravit, co se nám v předchozím kole v Českém Krumlově (Jiskra padla 0:2) nepovedlo, a porvat se o tři body,“ řekl pro klubový web mladý fotbalista domažlického béčka, dle něhož není překvapující, že právě Rokycany vévodí celé divizní skupině A. „Divizi hrají už dlouho, takže v tom umí chodit a daří se jim,“ vysvětluje Sedláček.

Fotbalisté TJ Jiskra Domažlice B (na archivním snímku fotbalisté v modrých dresech) vyzvou na domácí Střelnici rivala z Rokycan, lídra FORTUNA divize A.Zdroj: Jiří Pojar

Ano: Rokycany letos válí. Na úvod sice podlehly Lomu 1:2, ale pak si připsaly šest výher v řadě. Lehce klopýtly až ve středeční dohrávce 3. kola s pražskou Aritmou, se kterou se rozešly smírně 2:2. Nicméně přísunu bodů není nikdy dost a družina trenéra Dejmka chce uspět i v nedělním derby souboji.

„Osobně očekávám podobné utkání jako ve středu proti Aritmě. Těžké,“ nechal se slyšet rokycanský kouč. „Domažlice mají hodně mladých kluků, kteří jsou velmi běhaví. Navíc čekám, že je doplní někteří hráči ze třetiligového áčka. My tam ovšem nepojedeme jenom bránit, naopak. Chceme hrát aktivně a přivézt si domů nějaký bod, ideálně tři,“ hlásí před bitvou zkušený stratég Rokycan.

Kam v kraji za fotbalem

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.30: České Budějovice B – Viktoria Plzeň B, Králův Dvůr – Jiskra Domažlice, 14.30: ROBSTAV Přeštice – Vltavín.



FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Tochovice, 16.00: Katovice – Klatovy, SENCO Doubravka – Aritma Praha, Soběslav – Horní Bříza, neděle 10.30: Jiskra Domažlice B – Rokycany.



Krajský přebor – sobota 10.30: Holýšov – Lhota, 13.00: Petřín Plzeň B – Rapid Plzeň, 16.00: Chotíkov – Nýrsko, Mýto – Stříbro, Nepomuk – Tachov, neděle 16.00: Zruč – Radnice, Staňkov – Černice, Vejprnice – Tlumačov.



I. A třída – sobota 10.15: Kralovice – Košutka, 14.00: Křimice – Malesice, 16.00: Dlouhý Újezd – Žákava, Mochtín – Kaznějov, Horšovský Týn – Rokycany B, neděle 14.30: Smíchov – Sušice (UMT Petřín), 16.00: Chlumčany – Bolevec.



I. B třída, skupina A – sobota 10.15: Tlučná – Mrákov, 16.00: Kdyně – Vejprnice B, Chodský Újezd – Chodov (hř. Horní Jadruž), Krchleby – Koloveč, neděle 10.15: Bělá nad Radbuzou – Meclov, 15.00: Klenčí – Planá, 16.00: Postřekov – Bor.



I. B třída, skupina B – pátek (dnes) 16.30: Bolešiny – Strážov, sobota 16.00: Měcholupy – Štěnovice, Pačejov – Chanovice, Blovice – Losiná, Chotěšov – Sv. Hrádek, neděle 16.00: Klatovy B – Svéradice, Horažďovice – Dobřany.



I. B třída, skupina C – sobota 15.00: Zbiroh – M. Touškov, 16.00: Volduchy – Úněšov, Chrást – Zruč B, Slovan Plzeň – Radnice B, Dýšina – Kozolupy, neděle 16.00: Mladotice – Plasy, Příkosice – Mýto B.