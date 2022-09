Nejsem zase až tak překvapený. Vím, že góly dávat umím. Od začátku sezony to chvilku trvalo, protože jsem byl po zranění, půl roku jsem byl mimo kvůli přetrhaným vazům v kotníku. Vím, že jsem tam od toho, abych góly dával. Samozřejmě je to i o týmu, ale když je člověk dobrej (zasměje se).

Prakticky ve všech případech šlo o rychlejší akce. Přesně tohle vám vyhovuje?

Myslím si, že tohle doma předvádíme docela často. Umíme na soupeře vlítnout a hrajeme poměrně rychlý fotbal. Bohužel venku se nám to tolik nedaří, nicméně doma to má většinou podobný průběh. I když třeba ze mě si občas dělají srandu, že to není úplně do rychlosti, tak teď se ukázalo, že by bylo potřeba přehodnotit, kdo že je rychlostní útočník (směje se). Jinak se to snažíme hrát po stranách, do rychlosti. Tím chceme překvapit soupeře hned na začátku, abychom utkání rozhodli co nejrychleji. To se nám teď většinou doma daří.

Bude vás hattrick něco stát do týmové kasy?

To teď bude stát úplně všechno, i tenhle rozhovor, fotky (usmívá se). Doufám, že na fotkách, co vyjdou v novinách nebo na webu, se objeví co nejvíce našich hráčů, abych v tom nebyl sám. Rozhodně to není tak, že bych z toho něco měl, bude z toho mít kabina samozřejmě.

Filip VlkanovaZdroj: archiv hráčeUrčitě to nebyl váš první hattrick. Pamatujete si, kdy jste ho dal naposledy?

Popravdě, to si úplně nepamatuju. Už jsem dal tolik gólů, že si to člověk nemůže ani pamatovat (zasměje se). Kvůli nějakým událostem, které dříve byly, jsem měl tři roky pauzu od fotbalu. Když jsem se vrátil, protože v třebešském béčku s tím potřebovali nějakým způsobem zase pomoct, tak jsem se spíš rozehrával. Těch gólů bylo třeba do deseti, takže to nebylo nic tak drastického. Pak přišlo zmiňované zranění, tudíž jsem půl roku nehrál. Teď jsem do toho vlítnul znova. Kdybych si musel vzpomenout na předchozí hattrick, tak to bude sahat třeba čtyři pět let zpátky. Už nejsem nejmladší, abych si to pamatoval (směje se).

Říkal jste, že góly umíte dávat. Byl jste vždycky střelec, nebo někdy spíše i nahrávač?

Co se týká kariéry v Třebši, tak vlastně skoro vždycky, co jsem hrál za dospělé, jsem sezonu končil jako nejlepší střelec týmu. Tam jsem byl od gólů a trochu jsem to znepříjemňoval těm, kteří si stěžovali na to moje neběhání. Tím, že jsem góly dával, tak mě moc nešlo vyřadit. Nějaká nahrávka tam samozřejmě taky byla. Doufám, že mužstvu dokážu pomoct z obou stran. Dneska už si myslím, že to bude víc o těch přihrávkách, protože tam jsou jiní mladí a rychlí koně, kterým se to dá posílat jenom do běhu a mohou zužitkovat zkušenost, kterou už mám.

Po čtyřech kolech má váš tým sedm bodů. Je to na nováčka dobrý vstup?

Rozhodně, jsme spokojeni. Osobně tedy už jedu tenhle postup podruhé. I. A třídu hraju znova, takže vím, že je to taková soutěž, ze které se potom postupuje výš poměrně těžko. Už to jsou ale dobré zápasy, každý může porazit každého. My jdeme zápas od zápasu a jsme rádi, že jsme to začali tímhle stylem a nějaké body se posbíraly. Jen musíme začít trochu hrát i venku. Uvidíme už teď o víkendu, jak se nám zadaří. Když budeme předvádět fotbal, jaký jsme předváděli dvakrát doma, tak si myslím, že můžeme posbírat dost bodů a být v horní polovině tabulky.

Takže dejme tomu do sedmého osmého místa?

Byli bychom rádi i za lepší umístění, ale domnívám se, že první sezona po postupu je o tom, abychom hráli v klidu a kluci si zvykli na soutěž, která je o něco fotbalovější. Přece jen v B třídě, byť se to nemusí zdát, jsou občas i týmy, které by měly hrát spíše okres. Fotbal tam není takový. V A třídě se dá zahrát úplně s každým. Máme tady spoustu mladých kluků, kteří se potřebují vyhrát. A trochu sloužíme i pro to, aby ti, co se vyhrajou a ukážou, se pak mohli posunout do áčka. Takže cílem je v klidu si zahrát, vyhrát nějaké zápasy, být v horní polovině tabulky a připravit někoho pro áčko.

Filip Vlkanova s týmem Třebše BZdroj: archiv hráče

Pojďme k vašemu bráchovi, který v týdnu přestoupil do Plzně. Jak jeho přesun z Hradce na západ berete?

Jsme všichni nadšeni, protože už to trvalo dlouho. Jezdili jsme fandit na Hradec, přejeme mu jen to nejlepší. Ale co si budeme povídat, pár let už bylo vidět, že to tady trošku přerostl. Nějak se nedařilo udělat přestupy kvůli tomu, že buď měl dlouhou smlouvu, nebo za něj byly požadovány velké peníze. Tak jsme rádi, že to konečně dopadlo. Už to bylo takové jako když ne teď, tak kdy jindy. Blížil se konec smlouvy, navíc po takovéto sezoně a po první pozvánce do repre. Začal skvěle i novou sezonu. Přestupové období bylo dlouhé a člověk s tím už ztrácel nervy. Hodně se to točilo, přišel jeden, druhý, třetí zájemce, ale nic se neblížilo tomu konci. Až Plzeň byla v tomhle nejúdernější. Šli si za svým a upekli to docela rychle.

Jak vy osobně berete Plzeň? Nepřál jste Adamovi spíš někoho z pražských „S“?

Kdybych si měl já vybírat z pražských klubů, tak bych to viděl spíš na Slavii, ale to je jenom z nějakých osobních fanouškovských důvodů. I když v české lize fandím primárně tomu, kde hraje brácha, takže mi to bylo jedno. Ale sympatičtější mi byla Slavie. To jsme si spíš říkali i kvůli dojezdové vzdálenosti. Přece jen z Hradce jste po dálnici za hodinku na stadionu, to by bylo příjemné. Na druhou stranu když se na to člověk podívá teď, tak to vyšlo úplně nejlíp, jak mohlo. Jde do týmu, který vyhrál ligu. Sebevědomí tam je, což potvrzují v nové sezoně. A co si budeme povídat, Liga mistrů je lákadlo jako blázen, navíc s těmi týmy, které tam jsou. Není to o tom, že bychom si všichni mysleli, že tam získají nějaké zázračné body, ač bych jim to přál. Zahrát si hned příští týden na Nou Campu, to je prostě nádhera.

Filip Vlkanova (uprostřed)Zdroj: archiv hráčePlánujete vyrazit za bráchou na Ligu mistrů?

Uvidíme, jakou bude mít možnost sehnat nějaký lísteček, protože jinak to asi pro běžné lidi nebude úplně reálné se k tomu dostat, jestli to vyberou permanentkáři a sponzoři. Kdyby ta možnost byla, určitě rád vyrazím. Už se samozřejmě ozvala spousta lidí, co by taky ráda vyrazila. Teď se telefon nezastaví, to je jasný (směje se).

Myslíte, že i v Plzni může prorazit a stát se oporou a jedním z klíčových hráčů, jako tomu bylo v Hradci?

Když jsem ve středu koukal na první zápas, tak bylo vidět, že vedle té asistence na začátku, kde potvrdil to, kvůli čemu přišel, tedy aby byl produktivní, se zapojil i do druhého gólu, kopal rohy, nějaké přímáky. Je vidět, že si nějaké sebevědomí drží. Myslím si, že když si ho bude držet dál a dostane minuty, tak se klidně může propracovat v důležitého hráče mužstva. Má na to i věk a zkušenosti. Plzeň je postavená tak, že jádro je poměrně pevné, ale ne zase tak široké, takže šance by snad dostávat měl. Věřím tomu, že ještě něco ukáže, mohl by mít ještě zajímavější čísla. Přece jenom je teď v lepším týmu, tak by to tak mohlo být.

Kdybyste vás dva srovnal, jste každý jiný typ fotbalisty, nebo máte něco podobného?

Tak já jsem samozřejmě lepší, že jo (zasměje se). Ale ne, jsme každý úplně jiný. Adam je taková motorová myš, běhá všude, dovolí si a může hrát na spoustě pozicích. Já, když nepočítám dětská léta, jsem vždycky hrál v útoku, tolik jsem toho nenaběhal, ale uměl jsem si najít místo ve vápně. Vždycky jsem byl spíš takový zakončovatel, ale okresního a krajského formátu. Adam si to vydřel, měl to i z hokeje, je zvyklej dřít. Na to, jak je malej, tak má i dobrou stabilitu, nenechá se jen tak odstrčit, umí být agresivní, má super přehled a tou svojí bojovností, když se k tomu přidá i technika, tak je úplně jiný hráč než já.