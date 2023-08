Potvrdili roli papírového favorita. Fotbalisté TJ Sokol Radnice porazili v nedělním utkání 3. kola krajského přeboru poslední Černice vysoko 5:1 a v tabulce nejvyšší krajské soutěže se vyhoupli na páté místo s dvoubodovou ztrátou na doposud stoprocentní Nepomuk s Rapidem.

Fotbalisté TJ Sokol Radnice (červení), archivní snímek. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Hrdinou nedělní konfrontace se stal (opět) třiadvacetiletý útočník David Kroc, jenž zaznamenal hattrick a v aktuální sezoně nastřílel už šest branek. „Nepřekvapuje mě to, že má na začátku sezony takovou střeleckou formu. Znám ho už odmalička,“ říká trenér vítězného týmu Pavel Aubrecht. David je pro nás rozdílovým hráčem, jsme moc rádi, že ho máme v týmu,“ pokračoval.

Zkušený trenér ale pochválil také další hráče. „Výborný zápas odehráli Honza Vaščák i Fanda Polášek, skvěle zachytal i mladý Péťa Bílek v naší bráně,“ vyjmenovával. „Celkově ale musím pochválit celý tým, utkání nám až na pár pasáží vyšlo na jedničku,“ kvitoval sedmapadesátiletý kormidelník.

Ten i vzhledem na neznámost soupeře a kruté rovníkové počasí malinko pozměnil taktiku a rozestavení. „A nám to vyšlo. Myslím si, že jsme se do toho celkem trefili, a i když se soupeř brankou na 2:1 na malinkatou chvíli dostal do hry, nakonec jsme si dokráčeli pro relativně pohodovou výhru,“ ocenil přístup a nasazení svých svěřenců. V dusném nedělním večeru to platilo dvojnásob.

V dalším kole míří fotbalisté Radnice do Lhoty, kde vyrukují na domácí Sokol. Ten prohrál poslední dva zápasy o jediný gól (s Nepomukem a v Nýrsku) a proti rozjetému soupeři z Rokycanska se bude chtít rychle naladit zpátky na vítěznou vlnu. Úvodní výkop je naplánován už na pátek 25. srpna od 18 hodin.

TJ Sokol Radnice – TJ Sokol Plzeň-Černice 5:1

Poločas: 2:0. Branky: 25., 60. a 90+2. D. Kroc, 29. a 82. Vaščák – 58. Fürbacher. Rozhodčí: Petrželka – Cupl, Petrželková. ŽK: 2:1 (51. Polášek, 73. Kroc – 18. Ježek). Diváci: 190. Sestava TJ Sokol Radnice: Bílek – Kroc, Brož, M. Krč, Vaščák, L. Aubrecht, Huttr (74. T. Kroc), Polášek (88. Janata), Rýdl, D. Krč, P. Spěváček (74. Svoboda). Trenér: Pavel Aubrecht. Sestava TJ Sokol Plzeň-Černice: Strejc – Trnka, Švejda, Uchal, Fürbacher (74. Toman), Kotěšovec (61. Tsubera), Müller, Pipaš (46. Kreuzman), Ježek, Zeliński (46. Vránek), Linhart. Trenéři: Karel Fürbacher, Petr Mlnařík.

