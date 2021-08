„Vstup do soutěže nám vyšel náramně – vysoko jsme porazili Černice, nad kterými jsme dlouho nevyhráli. Podali jsme velmi dobrý výkon v defenzivě a proměňovali své šance. Kaňkou je zranění brankáře Šilhánka, tam to bohužel vypadá na delší dobu,“ smutnil jinak spokojený trenér vítězů Petr Kučera.

Poločas: 3:1. Branky: 14. z penalty a 45. Rubricius, 15. a 53. Cirok – 34. Eger. Rozhodčí: Bogdan. ŽK: 2:3. Diváci: 80. Chotíkov: Šilhánek (70. Vomáčka) – Denk, Prais, M. Míka (60. P. Černý), Klepal, Buchta, Cirok, Vild, Rubricius, Huml (39. Stehlík), Kučera. Trenér: Petr Kučera. Černice: Daněk – E. Eger, P. Eger (78. Toman), Hrach, Peterka, Petr, Pinc, Švejda (65. Trnka), Skala (65. Mastný), Zeliński (80. Pipaš), Vít. Trenér: Petr Kural.

Zruč – Staňkov 1:1

„Ohromně cenné dva body ze hřiště soupeře, který měl tlak, hrál agresivně a působil fotbalovějším dojmem. My i díky výkonu brankáře přečkali velké šance a nakonec dotáhli utkání do penaltového rozstřelu, kde mě potěšili mladíci, kteří to ustáli a své pokusy proměnili,“ liboval si kouč staňkovských fotbalistů Milan Kucharič mladší.

PK: 5:6. Poločas: 0:1. Branky: 77. Mošna – 34. Šimůnek. Rozhodčí: Říha. ŽK: 1:1. Diváci: 68. Zruč: Strejc – Korous, F. Korelus (46. D. Král), Pechman, Lang, Fryček (78. Klail), Tobrman, Mašek, Kubeš (78. Šulan), A. Král, Mošna. Trenér: František Korelus. Staňkov: Škampa – Doležal (78. Drudík), Liška, Dolejš, Vrba, Šimůnek, Hrdina (68. Pitipáč), Bozděch, Záhoř, Mifek, Váchal (63. Voves). Trenér: Milan Kucharič.

Stříbro – Jiskra Domažlice B 1:2

„Vydařil se nám začátek utkání, ve kterém jsme se brzy dostali do vedení, ale jinak to z naší strany herně nebyl optimální výkon. Na druhou stranu, soupeře, který sice kousal a i za stavu 0:2 se snažil, jsme moc do šancí nepouštěli, inkasovali jsme vlastně jen ze standardní situace,“ sdělil k zápasu hrající trenér mladých Domažličanů Pavel Javorský, který vstřelil obě branky svého týmu.

Poločas: 0:1. Branky: 81. Kohut – 9. a 50. Javorský. Rozhodčí: Schveinert. ŽK: 2:1. Diváci: 150. Stříbro: Dolejš – Tůma, Martin Vyšín, Hřebík, Kolena, Haas, Dyk, Bůžek (90. Donate), Pašek (76. Petrlák), Kohut (83. O. Kertis), Skopový (90. Marek Vyšín). Trenér: Lukáš Pleško. Domažlice B: Bratanič – Sedláček (66. Kalný), Vojtko, T. Korelus, Růžek, Čadek (84. Chodora), Soupír (84. Kubr), Sloup, Vlček (73. D. Lešek), Hoang Minh (90. L. Korelus), Javorský. Trenér: Pavel Javorský.

Nepomuk – Horní Bříza 3:4

„Před zápasem jsem měl trošku obavy, protože hru Nepomuku jsme příliš neznali, neviděl jsem je předtím hrát. Úvod byl od nás nervózní, ale prvním gólem jsme to zlomili a do šedesáté minuty jsme byli jasně lepší. Pak se ale domácí dostali brankou zpátky do hry a do konce zápasu se hnali za vyrovnáním. Kluky však musím pochválit, že i přes problémy, které máme, ukázali charakter a odjezdili to,“ těšilo trenéra Horní Břízy Aleše Zacha.

Poločas: 0:3. Branky: 57. Kalabza, 86. Vosyka, 90. Voráček – 26. a 88. Gavrylovskyy, 13. Kraček, 40. J. Šmíd. Rozhodčí: Bureš. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Nepomuk: Flandera – Panc (60. Nový), Voráček, Šafanda, Kozák, Vosyka, Michal Baran, Kalabza, D. Šmíd, Kašpar (40. R. Rous), A. Viktora (68. Marek Baran). Trenér: Josef Viktora. Horní Bříza: Schimmer – P. Voves (73. Šimice), Lavička, Koudele (82. Kellich), S. Rous, J. Šmíd (65. Netáhlo), Do Thanh Tung, Prokop, Kraček, Gavrylovskyy, Paukner. Trenér: Aleš Zach.

Rapid Plzeň – Nýrsko 0:1

„Jako již tradičně nám úvodní zápas nové sezony na Rapidu výsledkově vyšel, ale musím přiznat, že spravedlivější by byla tentokrát asi remíza. Vyhrál šťastnější tým, ale jsme za to moc rádi. Zároveň máme na čem stavět,“ tvrdil trenér nýrských Optiků Karel Kalivoda starší.

SK Rapid Plzeň - FK Okula Nýrsko 0:1.Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Poločas: 0:0. Branka: 80. I. Varga. Rozhodčí: Cupl. ŽK: 3:0. Diváci: 50. Rapid Plzeň: J. Liška – J. Šindelář, Kořenek, P. Korelus (65. Kostifar), J. Kadlec (85. Ledvina), Klekner, Čupalka, Harmady, Matějka, Holík (65. Valeš), Filipčík (73. Drtil). Trenér: Pavel Šimsa. Nýrsko: Jarolím – Hájek, Kopřiva, Brabec, K. Kalivoda mladší, T. György, I. Varga (87. Pavlík), Trumpeš (87. Kužma), Bastl (85. Výtisk), Lužný (80. I. György), Brož. Trenér: Karel Kalivoda st.

Vejprnice – Bolevec 2:1

„Klasický zápas s Bolevcem, oba týmy se dobře znají. I když se soupeř dostal do vedení, klíčové pro nás bylo, že jsme hned záhy dokázali vyrovnat. Kdyby hosté drželi své vedení déle, bylo by to pro nás složitější. Celkově jsme ale většinu zápasu měli více ze hry a měli i více šancí. Z tohoto pohledu považuji vítězství za zasloužené,“ měl jasno jeden z nových vejprnických trenérů Lukáš Paul.

Poločas: 0:0. Branky: 59. Heller, 87. Bartovský – 58. Toman. Rozhodčí: Ruda. ŽK: 2:1. Diváci: 68. Vejprnice: Turek – Dvořák, Rada, Bayer (65. Bartovský), Kolář (81. D. Král), Hora, Svoboda, Kuhajda, Kotva, Puhlovský, Heller (90. Vavrík). Trenéři: R. Baxa, L. Paul. Bolevec: Körner – Bublík, Fryček, Hibler, Tran Taun Minh, Toman (82. Pražan), J. Pelnář, M. Pelnář, Jaroš, Šnaider (65. Šplíchal), Volek. Trenér: Michal Bublík.

Tlumačov – Lhota 2:1

„Sice jsme zvítězili, ale musím uznat, že spíš šťastně, než nějak zaslouženě. Lhota nás zejména ve druhém poločase opravdu zmáčkla a my měli kliku,“ oddechl si trenér Tlumačova Pavel Čadek.

Tlumačov na úvod porazil Lhotu.Zdroj: Jiří Pojar

Poločas: 2:0. Branky: 36. Copák, 45. Leitl z pokutového kopu – 73. Kotrnoch. Rozhodčí: Bína. ŽK: 4:3. Diváci: 215. Tlumačov: Pejsar – Leitl (89. Frček), J. Korelus, Žák, Wolf, Pfeifer, Kobes (62. Sobotník), Copák (72. Rottenborn), R. Šindelář, Džugan, Malík. Trenér: Pavel Čadek. Lhota: Jan Rojík – Horník, Zdvořáček (58. Matas), A. Vlček, P. Suda (79. D. Křížek), Kohout, Kotrnoch, Kostka, Štverák, Švehla (79. Eliášek), Kouřil. Trenér: Petr Nykles.

Holýšov – Radnice 0:4

„Celý zápas jsme hráli soustředěně a organizovaně. Holýšov začal dobře, ale my jeho útoky dobře odráželi. Postupem času se nám začala otevírat okénka v obraně, což jsme v prvním poločase třikrát využili. Ve druhém dějství jsme se trošku zatáhli, abychom vyztužili střed pole a sázeli na rychlé brejky. Škoda jen, že jsme přidali už jen jeden gól, šancí jsme totiž měli více,“ okomentoval zápas trenér nováčka z Radnic Pavel Aubrecht.

Poločas: 0:3. Branky: 18. Poláček, 22. P. Aubrecht ml., 33. Esterka, 55. D. Kroc. Rozhodčí: Hájek. ŽK: 2:1. Diváci: 180. Holýšov: Zach – Zavadil, Trhlík, Remiáš (65. Valachovič), Havlíček, Černohorský, Vítek, Šperl, Štěpán, Vnouček (39. Kraus), Šobr (61. Majer). Trenér: Jiří Jakš. Radnice: Volák – Rýdl, Brož, Esterka (71. Huttr), D. Kroc, M. Krč, Poláček, Valenta, P. Aubrecht ml. (81. D. Krč), Fencl (87. T. Kroc), L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht starší.

I. A třída, 1. kolo: Výsledky 1. kola: Petřín Plzeň B – Kralovice 2:1 (1:1, 25. Bílik, 76. Veselý – 21. Kulhánek), Luby – Žákava 1:2 (1:0, 10. Jirotka – 68. Nekola, 81. Škala), Tachov – Bělá nad Radbuzou 3:1 (2:0, 4. a 69. Nieves Guilarte, 39. Bulaiev – 78. Brejcha), Svatobor Hrádek – Křimice 1:3 (0:2, 55. Kutil – 9., 22. z penalty a 50. Kovačič), Rokycany B – Sušice 4:2 (3:0, 34. a 87. Holek, 8. Drábek, 20. Varga – 56. Klíma, 88. Kramár z penalty), Košutka – Kaznějov 2:2 (5:4 na penalty, 0:2, 68. a 87. Pekník – 2. Tichý, 21. Valenta), Svéradice – Žihle 4:2 (2:1, 40. z penalty a 74. Mičkal, 27. Jíra, 63. Kába – 3. Peterka, 88. Rázek), Mochtín – Mýto B 6:1 (2:0, 57. a 58. Žiak, 21. Plánička, 41. Šafránek, 71. Smolík, 84. Bejvl – 46. Hatina).