Nýrsko – Stříbro (sobota 17.30): Nýrsko je jediným týmem, který letos ještě nezažil zápas, ve kterém by nebodoval. Baník se zatím výsledkově trápí a je poslední. Z toho vyplývá, že všechny body zůstanou na Klatovsku. To si ale my nemyslíme. Malou část bodového jackpotu si domů odvezou také Baníkovci. Tip Deníku: 1:1 (4:3 na penalty).

Zdroj: Aneta Kalivodová