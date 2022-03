„Snažili jsme se soutěž dohrát, ale hráli jsme to i s lidmi z béčka. A když do toho vstoupily další nemoci a zranění, rozhodli jsme se odstoupit. Mrzí nás to, dvanáct let jsme tady něco budovali, a teď je to pryč. Ale úplný konec fotbalu v Žihli to není, budeme hrát jen v okrese,“ vysvětloval předseda oddílu Jaroslav Vojtěch. Žihle hrála rok i krajský přebor, v posledních sezonách působila v I. A třídě, B-tým má ve III. třídě okresu Plzeň-sever.