FC Rokycany B se vrací do krajské 1. A třídy

Fotbalová rezerva FC Rokycany se vrací do krajské 1. A třídy. Potvrdila to až v závěrečném duelu proti druhému celku skupiny C.

I. B třída, skupina C (16. kolo): FC Rokycany B (na snímku fotbalisté v zelených dresech) - SK Horní Bříza B 3:4 | Foto: Deník/Jana Moulisová

