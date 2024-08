Bezprostředně po divizní kanonádě Rokycan s Domažlicemi B (5:0) se představila rezerva FC v roli staronového účastníka krajské 1. A třídy. Rovněž soupeř z Domažlicka do této soutěže posotoupil po delší přestávce.

FC Rokycany B - Kdyně 3:2 (0:2). Domácím úvod nevyšel. Inkasovali hned ve 12. minutě (Mašek) a těsně před odhodem do kabin je rozesmutněl Jarko. Hodně mladý kádr FC to naštěstí nezabalil. Bušil do defenzivy hostů a dočkal se Stejskalova kontaktního gólu v 68. minutě. Ještě nedozněl jásot stovky diváků, když David Kroc srovnal a v 78. minutě znovu Kroc rozhodl o zisku cenných tří bodů. Aby toho nebylo málo, v 90. minutě vyfasoval Kroc jedinou žlutou kartu FC.

Rokycany B: Wohlmuth - Dulík, Holek, Pour, Kroc, Pliml, Dobrý, Stejskal, Bouda (77. Kopzler), Pergl, Košťálek (46. Domingues).

Ke druhému zápasu pojede rezerva FC v neděli do Černic, začátek je v 15 hodin.