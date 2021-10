„Začátek ale nebyl jednoduchý. Nýrsko bylo dobře připravené a do prvního gólu hodně kousalo,“ uznal hrající trenér domažlického béčka Pavel Javorský, jenž v prvním poločase za stavu 0:0 nedal pokutový kop. „Jsem asi jediný člověk na světě, který se dokáže při penaltě zranit,“ vtipkoval po zápase.

11. kolo KPM: Jiskra Domažlice B (modří) - Nýrsko 5:0.Zdroj: Jiří Pojar

Důležité podle něj bylo, že tým po zahozené šanci nezačal zmatkovat. „A také to, že jsme do půle dali dvě branky. Po změně stran jsme byli asi lepším týmem, přidali tři krásné góly z protiútoků a pak už jsme si to pohlídali,“ dodal.

Zdroj: Youtube

Tři body za vítězství s čistým kontem vzadu o víkendu vybojovali rovněž fotbalisté Lhoty, kteří uspěli na horké půdě Chotíkova těsně 1:0. „Spíš šťastné než zasloužené vítězství. O to je však cennější. Domácí měli hodně šancí a standardních situací. Nám ovšem skvěle zachytal náhradní brankář Miloslav Šoltys, který při zranění Rojíka nastoupil vůbec k prvnímu utkání v sezoně,“ řekl kouč zkušený kouč vítězného mužstva Petr Nykles.

Parádní zápas viděli diváci v areálu Prokopávka v Plzni na Bolevci, kde domácí tým přivítal Nepomuk. Hosté, kteří bodovali v osmi zápasech v řadě, vedli proti Bolevci, jenž naopak na tříbodovou výhru čekal sedm utkání, už 3:1, ale nakonec prohráli po přestřelce 3:4.

Hrající trenér SSC Bolevec Michal Bublík.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Byl to fotbal nahoru dolů, který se divákům musel líbit. Nepomuk má organizované mužstvo, ví, co chce hrát, a po hodině hry vedl už 3:1. My se ale nevzdali, vytvořili si šance a řekl bych, že nakonec i zaslouženě zvítězili. Chtěl bych pochválit celé mužstvo včetně tři dorostenců Tolknera, Trana a Sinkuleho v útoku, kteří podali skvělý výkon,“ komentoval duel hrající trenér Michal Bublík, autor třetí (vyrovnávací) a vítězné branky mužstva.

O jednu branku zvítězily v 11. kole také Vejprnice, které doma porazily Holýšov 2:1. „Tentokrát to od nás nebyl tak dobrý výkon jako v předchozích zápasech, ale myslím si, že ve druhém poločase jsme byli o trošku lepším týmem a nakonec po zásluze brali všechny tři body,“ tvrdil jeden z trenérů vejprnické Slavie Lukáš Paul.

Cenné dva body vybojovali fotbalisté Staňkova, ačkoliv se podruhé v řadě střelecky vůbec neprosadili. Po smolné porážce 0:1 v Tlumačově porazili svěřenci trenéra Michala Kuchariče plzeňský Rapid po penaltách 1:0. „Trápíme se v koncovce, chybí nám borec, který ze tří šancí dvě promění,“ posteskl si staňkovský lodivod.

„První poločas proti Rapidu byl vyrovnaný. Chvíli byli lepší hosté, kteří hrozili především ze standardních situacích, pak zase my. Ve druhém poločase jsme přidali, ale chybělo nám lepší řešení v předfinální i finální fázi. Dva body ale samozřejmě bereme,“ uzavřel trenér.

Domažlice B – Nýrsko 5:0

Poločas: 2:0. Branky: 37. a 52. Jahn, 42. Sedláček, 60. Neumann, 62. Z. Peroutka. Rozhodčí: Říha. ŽK: 1:1. Diváci: 68. Domažlice B: Červený – T. Korelus, Hojda, Sloup, Sedláček, Vojtko (78. Chodora), D. Soupír (78. Kubica), An. Vlček, Javorský (66. Hoang), Jahn (57. Neumann), V. Černý (57. Z. Peroutka). Trenér: Pavel Javorský. Nýrsko: Toul – Pavlík, Trumpeš, Kopřiva, I. Varga (62. Hájek), T. György, K. Kalivoda ml., Čanecký, Lužný (74. Výtisk), T. Kohout, Bastl (55. Z. Mašek). Trenér: Karel Kalivoda st.

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

Zdroj: tvcom.cz

Bolevec – Nepomuk 4:3

Poločas: 1:1. Branky: 36. a 65. M. Pelnář, 68. a 86. Bublík – 58. a 59. A. Viktora, 25. M. Kašpar. Rozhodčí: Strolený. ŽK: 2:2. Diváci: 95. Bolevec: Tolkner – Bublík, Dlesk, Toman, Soukup, Hibler, Tran, M. Pelnář, Sinkule, J. Fryček (62. M. Žíla), Anténe (80. Krchov). Trenér: Michal Bublík. Nepomuk: Baroch – Voráček, Šafanda, Skala, R. Rous (46. Kozák), Vosyka (73. J. Nový), Michal Baran, J. Kalabza, M. Kašpar, D. Šmíd (60. Sládek), A. Viktora. Trenér: Josef Viktora.

Zdroj: tvcom.cz

Zruč – Stříbro 1:4

Poločas: 1:1. Branky: 28. Hakr – 45. a 90+2. Kolena, 55. Bůžek, 87. Lanfranchi. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Zruč: Strejc – Tobrman, Lang, Hakr (59. Pavel), A. Král, Kubeš (33. Mošna), Kazda, O. Mašek (68. Frýbert), Karpíšek, F. Korelus (59. Polák), Klail. Trenér: František Korelus. Stříbro: Dolejš – Hřebík, Kolena, Marek Vyšín (90+2. Martin Vyšín), Lanfranchi (89. Gontkovič), Vejvoda, R. Skopový, Kohut, Pavlas, Tůma (83. Kasl), Bůžek (89. Pašek). Trenér: Lukáš Pleško.

Černice – Tlumačov 4:2

Poločas: 1:1. Branky: 42. a 51. Peterka, 69. P. Eger, 87. Hrach – 45+1. Kobes, 78. Rottenborn. Rozhodčí: Krůs. ŽK: 3:2. Diváci: 120. Černice: Daněk – Vít, P. Eger (87. Švejda), M. Skala, E. Eger (70. Zeliński), M. Pinc, Hrach (90+1. Chvojka), Marek Müller, Peterka, Mlnařík, Mastný. Trenér: Petr Kural. Tlumačov: Pejsar – Leitl, Váchal, Wolf (77. Rottenborn), Pfeifer (67. Frček), Kobes, Copák, R. Šindelář, Hamor, Džugan, Malík. Trenér: Pavel Čadek.

Zdroj: tvcom.cz

Vejprnice – Holýšov 2:1

Poločas: 1:1. Branky: 7. L. Kuhajda, 71. A. Heller – 32. Šperl z penalty. Rozhodčí: Petrželka. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Vejprnice: Vavrík – Heindl, Rada, Bayer, Kolář (84. Dvořák), L. Kuhajda, Kotva, Svoboda, Puhlovský, A. Heller (88. Majerčík), R. Křen. Trenéři: Lukáš Paul a Roman Baxa. Holýšov: M. Zach – Zavadil, Trhlík, Remiáš (88. Majer), Černohorský, T. Vítek (81. Juráš), Valachovič, Šperl, Kraus, Štěpán (76. J. Vítek), Kadar. Trenér: Jiří Jakš.

Zdroj: tvcom.cz

Chotíkov – Lhota 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 76. Záhrobský. Rozhodčí: Schveinert. ŽK: 2:3. ČK: Mařík (Chotíkov – po konci utkání). Diváci: 80. Chotíkov: Mařík – Cirok, Rubricius, D. Míka, Klepal, Michal Prais, B. Buchta, Denk, Huml (71. Vomáčka), Lopata, J. Vild (80. Adlt). Trenér: Petr Kučera. Lhota: Šoltys – Záhrobský, Horník (90. Matas), D. Křížek (65. Sulek), Zdvořáček (65. Eliášek), Adam Vlček, P. Suda, J. Kohout, Kotrnoch (90. Langer), Kostka (13. Kouřil), M. Paul. Trenér: Petr Nykles.

Zdroj: tvcom.cz

Staňkov – Rapid Plzeň 0:0

PK: 3:1. Rozhodčí: Smitka. ŽK: 2:3. ČK: 86. Harmady (Rapid Plzeň). Diváci: 72. Staňkov: Stashko (90. Jánský) – T. Doležal, F. Doležal, Drudík, Záhoř, Šimůnek (82. Vrba), P. Váchal, Pitipáč, Arrammach, Kubina (89. Mifek), Bozděch. Trenér: M. Kucharič. Rapid Plzeň: J. Liška – J. Šindelář, Kořenek, P. Nový, Filipčík, J. Kadlec (90. Čupalka), Klekner, Suk, Harmady, M. Peroutka, Veber (76. Slavotínek). Trenér: Pavel Šimsa.

Zdroj: tvcom.cz

Radnice – Horní Bříza 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 17. Mulač, 74. P. Aubrecht ml. – 83. J. Mašek. Rozhodčí: Bureš. ŽK: 4:2. Diváci: 185. Radnice: Volák – Rýdl (46. Huttr), L. Brož, Esterka (71. Seget), Kroc (90. D. Krč), M. Krč, Mulač, Valenta, P. Aubrecht ml., Fencl, L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht st. Horní Bříza: Schimmer – Sedlecký (73. J. mašek), Voves, Lavička, Koudele, Rous, Do Thanh Tung, Gavrylovskyy, Netáhlo (80. Šmucer), Prokop, Paukner. Trenér: Aleš Zach.

Zdroj: tvcom.cz

11. kolo I. A třídy: Petřín Plzeň B – Rokycany B 3:1 (2:0, 9. Bílik, 17. Pliml vlastní, 70. Krystl – 68. Holek), Kralovice – Tachov 1:0 (0:0, 61. Pánek), Žihle – Košutka 0:6 (0:2, 28., 55. a 58. Pekník, 37. Triner, 84. Primas, 86. Nguyen), Mochtín – Sv. Hrádek 3:2 (1:1, 45. Osvald, 52. Pretzelmayer, 60. Čeleda – 5. a 68. Štěpán), Svéradice – Kaznějov 3:5 (2:2, 2. a 75. Mičkal, 23. Kába – 16. a 38. Polívka, 57. a 64. Jan Vondráček, 82. Jakub Vondráček), Sušice – Bělá nad Radbuzou 6:2 (3:0, 17., 51. a 76. Vašák, 6. Sedláček, 34. Klíma, 73. Patrik Hubáček – 48. a 81. Bořil), Křimice – Žákava 2:3 (2:1, 23. Havlíček, 33. Koutek – 16., 52. a 69. Boukal), Mýto B – Luby 4:0 (2:0, 23. a 89. M. Nový, 40. Vejskal vlastní, 84. Melka).

11. kolo I. B třídy (skupina A): Dlouhý Újezd – Chodová Planá 8:0 (2:0, 60., 64. a 72. M. Skopový, 39. a 50. Havel, 41. Janků, 52. Pešek, 80. Podlesný), Kdyně – Horšovský Týn 0:1 (0:0, 50. Dufek vlastní), Planá – Krchleby 0:2 (0:2, 24. Gabriel, 28. Všechovský), Úněšov – Chodský Újezd 2:0 (1:0, 10. a 69. Nechutný), Nečtiny – Meclov 3:6 (1:2, 32. Lejsek z penalty, 50. Bittermann z penalty, 74. Socha – 6. z penalty, 14., 62. a 90. Hartl, 58. Řezníček, 71. Suchý), Postřekov – Klenčí 0:0 (5:4 na penalty), Mrákov – Chodov 2:1 (2:1, 24. Duffek, 27. Stýskal – 33. Hrubý).

11. kolo I. B třídy (skupina B): Blovice – Vrhaveč 6:0 (3:0, 4. a 70. Krásný, 38. a 52. Rous, 16. Žák, 79. Lajbl), Štěnovice – Horažďovice 2:3 (0:2, 49. Fiala, 70. Pelouch – 10. a 11. Jan Boček, 72. Janouškovec), Měcholupy – Dobřany 0:2 (0:1, 30. a 80. z penalty Tušek), Bolešiny – Chanovice 2:4 (1:1, 13. z penalty a 48. z penalty Pitel – 52., 56. a 88. Kubaň, 17. Šlehubr), Chotěšov – Kasejovice 1:0 (0:0, 67. Znášik), Přeštice B – Pačejov 0:0 (2:4 na penalty), Klatovy B – Chlumčany 0:6 (0:3, 13. a 81. Dostálík, 24. Tomášek, 32. Vajai, 54. Krůs, 87. Kastelic z penalty).

11. kolo I. B třídy (skupina C): Dýšina – Raková 7:1 (3:1, 3., 62. a 71. Květoň, 26. a 40. Pěč, 50. a 84. Soroka – 29. Živný), Volduchy – Malesice 1:0 (0:0, 58. Pernica), Plasy – Zbiroh 4:1 (1:1, 22. Grün, 56. Pochobradský, 78. Skuhrovec, 89. Švarc – 27. Bystřický), Slovan Plzeň – Všeruby 1:2 (0:0, 81. Matula z penalty – 74. a 87. Mach), Smíchov Plzeň – M. Touškov 4:2 (1:1, 32. Rout, 51. Krčál z penalty, 56. Fajfrlík, 90+2. Gruncl – 18. a 62. M. Bouzek), Vejprnice B – Kozolupy 0:5 (0:0, 48., 52. a 76. Čech, 70. Hucl, 80. Martínek), Chrást – Příkosice 6:3 (4:2, 23. a 56. Chládek, 16. Pražák vlastní, 20. Maur, 45. Šuster, 80. Brýla – 2. a 85. Kapoun, 30. Kasl).