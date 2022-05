Přestože výsledek utkání vypadá jednoznačně, tak jednoduchého to Lhota na domácím hřišti neměla. „Soupeř předváděl v prvním poločase vynikající fotbal. Hrál rychle, důrazně a měl několik tutových šancí. Pro nás ohromné štěstí, že to bylo pouze 1:1, protože kdybychom inkasovali třeba čtyřikrát, nikdo by se nemohl divit a druhá půle už se ani nemusela dohrávat,“ uznal po zápase na úvod hodnocení hlavní trenér Lhoty Petr Nykles.