„Přijel opravdu silný soupeř na poměr krajského přeboru. My jsme dělali, co jsme mohli, ale nestačilo to. Koloveč prokázala větší kvalitu, zároveň byla i hodně houževnatá a zaslouženě zvítězila," uznal po porážce lodivod Nepomuka Josef Viktora.

Radost naopak mohla být v táboře Kolovče, která vstoupila do sezony vítězně. „V prvním poločase jsme trefili dvě tyče, jedno břevno. Neproměnili jsme. Naopak soupeř se trefil. Mančaft ale ukázal sílu, když to ještě zvládl do konce poločasu otočit. Pak už jsme to zvládli. Zvládali jsme uhrávat klíčové souboje a navíc jsme byli v koncovce efektivní, o čemž svědčí šest branek," mohl být spokojený trenér Kolovče Martin Steinbrücker.

I přes porážku 4:5 nakonec chválil svůj tým radnický trenér Pavel Aubrecht: „Začátek jsme nechytili. Prospali jsme to, nedostali jsme se do zápasu. Domácí hýřili aktivitou, vstřelili branku. Od nás to soustředění ale nebylo dobré, když Horní Bříza dokázala odpovědět na naše srovnání. Už vypadalo, že je za stavu 5:2 hotovo, ale ještě jsme se zvedli a soupeř se nakonec bál o výhru až do samotného konce. Za to, že to kluci nezabalili a ještě to pořádně zdramatizovali, si zaslouží pochvalu."

Rapid střílel ostrými, Tachov se nadřel

Úspěšně začal i silný Rapid, který v domácím prostředí přejel Mýto 5:1. „Ještě v první půli tam byly nějaké slušnější pasáže. Jinak jsme ale zklamali. Nesplňovali jsme snad měřítka ani okresního přeboru. Byl to od nás opravdu špatný výkon. Nebylo tam prakticky nic. Rapid byl lepší, také tam měl nějaká hluchá místa, ale od nás toho bylo málo. Nedali jsme ani penaltu," byl zklamaný lodivod Mýta Petr Nykles.

Po sestupu z divize naplno bodoval Tachov, jemuž výhru 2:1 Horšovským Týnem vystřelil dvěma brankami Lanfranchi. Trenér Tachova Lukáš Hudec ale nebyl i přes vítězství spokojený s výkonem svého mužstva.

„Jediným pozitivem je, že jsme získali tři body. Náš výkon byl od dvacáté minuty velice slabý, plný nepřesností. Kdybychom mohli o přestávce vystřídat deset hráčů, využil bych toho. Z druhé půle jsem byl zklamaný, znám sílu mužstva a předvedli jsme strašně málo. Oproti tomu Horšovský Týn hrál uvolněně, vytvářel si oproti nám více příležitostí. Abych byl upřímný, tak si zasloužili vyrovnat. My bychom nemohli říct ani slovo," řekl upřímně tachovský kouč.

Kaznějov a Lhota s čistým kontem

Vítězství si připsal na své konto i Kaznějov. ten si v domácím prostředí poradil se Zručí 3:0.

„Zápas jsme začali aktivně a brzy jsme se dostali do dvoubrankového vedení, což nás uklidnilo. Potom se průběh hry trochu vyrovnal a Zruč párkrát zahrozila střelami zpoza vápna, ale do šaten jsme šli za dvougólového vedení. Ve druhém poločase se nám podařilo ještě po jedné ze zdařilých akcí vstřelit třetí gól a zaslouženou výhru už jsme si pohlídali, přestože jsme závěrečných 15 minut dohrávali v deseti," hodnotil zápas kaznějovský záložník František Rusňák.

Klatovy po pádu ze čtvrté nejvyšší soutěže nastoupily do zápasu se Lhotou v hodně obměněné sestavě. Tým plný dorostenců nakonec vzdoroval Lhotě skoro celý zápas. Rozhodla až nádherná branka v samotném závěru, kdy se z dálky trefil Jan Petr.

„Kluci podali dobrý výkon. Poznali, že když dodržují to, co si řekneme, že se dá hrát s každým. Bohužel nám chyběla větší odvaha ve hře a zároveň nám pak ke konci docházely síly. Rozhodla krásná střela ze třiceti metrů. Škoda, remíza by podle mě byla zasloužená. I tak si hráči zaslouží za výkon pochvalu," chválil svůj mladý tým klatovský lodivod Luboš Vašica.

Nováčkové potvrdili svoji sílu

Ambiciózní Křimice prokázaly svoji nesmírnou kvalitu hned v prvním utkání, kdy si vyšláply na Holýšov. Ten porazily na jeho hřišti 4:1. „Soupeř vyhrál zaslouženě. Byla tam vidět velká fotbalovost na krajský přebor. I tak se ale musím na kluky zlobit, protože jsme jim tři branky prakticky darovali. Dělali jsme takové školácké chybě, které hosté využili. Po pauze to už bylo vyrovnané, ale soupeř prokázal svoji kvalitu a pohlídal si to. Zaslouženě zvítězili, potvrdili svoji kvalitu, především ve finální fázi," přiznal kormidelník Holýšova Milan Dejmek.

Vysokého vítězství dosáhly i Chlumčany. Ty si vyšláply na Nýrsko, které porazily na jeho domácím pažitu 6:1.