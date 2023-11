/FOTOGALERIE/ Jediné nedělní utkání 12. kola krajského přeboru mezi fotbalisty TJ Sokol Radnice a hostujícím Holýšovem slibovalo vzhledem k postavení obou týmů v tabulce zajímavou a vyrovnanou podívanou. Úspěšnější nakonec byli hosté, kteří na Rokycansku zvítězili těsně 2:1. Přečtěte si hodnocení trenérů obou celků a mrkněte se také na bohatou kolekci snímku z dílny uznávaného fotografa Jindřicha Jagera.

Krajský přebor, 12. kolo: TJ Sokol Radnice (na snímku fotbalisté v červených dresech) - TJ Holýšov 1:2 (0:2). | Foto: Jindřich Jager

Pavel Aubrecht (trenér TJ Sokol Radnice): „Začátek zápasu byl opatrný z obou stran, trošku taktický svázaný, ale zhruba od patnácté minuty bylo na hřišti pouze jedno mužstvo, a to byl Holýšov. To, že dostaneme gól, to se stát prostě může, ale štve mě, že jsme si nechali dát druhou branku v závěru prvního poločasu. Ve druhé půli jsme se zlepšili, snížili, ale nebyli jsme tolik aktivní, jako v jiných domácích zápasech, na což nejsme zvyklí a já nevím proč. Celkově Holýšov vyhrál zaslouženě, má výborné mužstvo.“

Krajský přebor, 12. kolo: TJ Sokol Radnice - TJ Holýšov 1:2 (0:2).Zdroj: Jindřich Jager

Milan Dejmek (trenér TJ Holýšov): „V prvním poločase jsme hráli opravdu dobře, dali jsme dvě branky a chtěli v tom pokračovat i po půli. Na začátku druhého dějství jsme měli dvě obrovské šance, které jsme neproměnili, a pak začali hrát také domácí, kteří prostřídali, zjednodušili hru a zejména Franta Polášek nám dělal velké problémy. Nakonec dal i krásnou branku, ale nápor domácích pak zbrzdila nesmyslná červená karta. My jsme ovšem i v oslabení nehráli dobře, byli pasivní, a nakonec se o výsledek strachovali až do konce. V celkovém zúčtování si ale myslím, že jsme zaslouženě brali tři body.“

TJ Sokol Radnice – TJ Holýšov 1:2

Poločas: 0:2. Branky: 57. Polášek – 17. Valachovič, 45. Šmíd. Rozhodčí: Krůs – Pastyřík, Měřička. ŽK: 5:4 (27. a 82. Rýdl, 42. Spěváček, 69. Valenta, 90. Polášek – 55. Manowetz, 66. Šmídl, 79. Zach, 90. Valachovič). ČK: 1:0 (82. Rýdl). Diváci: 240. Sestava TJ Sokol Radnice: Volák – D. Kroc (87. D. Krč), Vaščák, L. Aubrecht), Rýdl, Svoboda (46. Habr), Spěváček (46. Polášek), Valenta, Fencl, Brož, Huttr. Trenér: Pavel Aubrecht. Sestava TJ Holýšov: Zach – Zavadil, Krystl, Šmíd (87. Pok), Žižka (79. Hájek), Křeš, Valachovič, Michálek, Manowetz, Kraus (75. Haidlmayer), Kokoška (75. Syrovátka). Trenér: Milan Dejmek.

