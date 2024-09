„Chtěl bych poděkovat Klatovům za to, že i přes velké zdravotní problémy a nemoci nastoupily k utkání. Nám se vstup vydařil, domácí sice vyrovnali, ale brzy jsme se znovu ujali vedení. Navíc jsme se konečně prosadili ze standardky. Pak to od nás ale bylo špatné, nekoukatelné. Zvedli jsme se až po pauze, kdy jsme zrychlili a přicházely i šance. Dvě jsme využili, ve zbývajících nám chybělo více důrazu," vysvětloval tachovský kouč Lukáš Hudec.

Jeho klatovský protějšek hodnotil utkání vzhledem k porážce i velkým problémům sestavě rovněž pozitivně. „Zastihla nás viróza, přišli jsme tak o osm hráčů, těžko jsme to lepili dohromady. V rámci možností jsme to ale zvládli celkem dobře odehrát. Vycházeli jsme z pevné defenzívy a čekali na brejky. Vzhledem k průběhu je výsledek pro nás milorsrdný. I tak ale musím hráče pochválit, že to zvládli takto odehrát," prohlásil klatovský Luboš Vašica.

Nýrsko bylo blízko vítězství, nakonec však bralo jen bod, když se Holýšovu povedlo dotáhnout dvoubrankové manko. Obě mužstva se tak rozešla smírně 3:3.

„Mám z toho rozporuplné pocity. Oproti předchozímu zápasu to byl každopádně diametrálně odlišný výkon. Sedmdesát minut jsme plnili to, co jsme měli. I přes vyrovnanou hru jsme byli nebezpečnější než domácí tým, pak jsme to ale nezvládli. Vzhledem k tomu průběhu, kdy jsme vedli 3:1, je to ale hodně trpký bod. Bohužel nás stále defenzivní chování v našem pokutovém území, což nás stálo vítězství. Na tom musíme zapracovat. Pozitivem jsou každopádně tři vstřelené branky," řekl nýrský trenér Petr Výtisk.

Křimice se po předchozí porážce s Tachovem znovu chytily, když rozdrtily Kaznějov 5:0. Byly zároveň tak prvním týmem, který vstřelil branku celku ze severu Plzeňska.

„Jsem moc rád, že jsme po minulém týdnu přistoupili k zápasu zodpovědně. Od první minuty bylo vidět, že chceme vyhrát. Odměněni jsme byli naším dobrým výkonem a pěti brankami po pěkných akcích. Vážíme si také čistého konta, protože zápas bez obdržené branky jsme potřebovali. Teď je důležité navázat na dobrý výkon i v dalších zápasech," přál si záložník Křimic Jakub Szedmák.

Oproti předchozím zápasům se pořádně nadřela na cestě za vítězstvím Koloveč. Ta v bojovném zápase ve Lhotě nakonec urvala výhru 3:2.

„Věděli jsme, že utkání bude ve Lhotě těžké, protože je tam malé a úzké hřiště. Bylo to hodně o osobních soubojích, k tomu byl i hodně benevolentní metr rozhodčího, takže to vypadalo jako na fotbale ve Skotsku v 80. letech. To pro nás moc nebylo. V konečném součtu jsme ale byli o něco lepší. Každopádně to bylo napínavé až do konce, pro nás enormně cenné vítězství," těšilo lodivoda Kolovče Martina Steinbrückera.

Přestože dohrávaly Chlumčany v deseti bez vyloučeného Beránka, nakonec se jim povedlo urvat zápas se silným Rapidem na svoji stranu. Po dvou brankách Javorského z penalty zvítězily 3:1.

„První půlku byl soupeř o něco lepší. Prohrávali jsme, ale následně jsme využili chybu gólmana soupeře, kterého Vojáček pěkně přehodil. Po pauze to vyrovnané. Hosté hrozili po centrech, k nimž se ale jejich útočníci příliš nedostávali. Následně jsme dohrávali v deseti, když Beránek po nešťastném střetu trefil gólmana do hlavy. Museli jsme se tak zatáhnout. Po rohovém kopu ale stáhli našeho hráče a prosadili jsme se s penalty. V nastavení pak byl další faul ve vápně a Javorský výhru pojistil. Vzhledem k tomu, že jsme dohrávali v deseti, enormně důležitá výhra proti kvalitnímu soupeři," těšilo chlumčanského lodivoda Josefa Milotu.

Radnice se oklepaly z debaklu s Kolovčí tím nejlepším způsobem. Mýto po dobrém výkonu přetlačily 1:0. „Důležitá výhra, ale naprosto zasloužená. Po náloži od Kolovče byli kluci maximálně soustředění, hráli jsme týmově. V prvním poločase jsme měli pět šancí, které měli skončit gólem. Aspoň jedna tam nakonec spadla. Dobrý výkon byl od nás i ve druhé půli. A kromě asi dvou příležitostí, jsme domácí k ničemu nepustili. V Mýtě je to vždy těžké, o to je to cennější," mohl být spokojený zkušený trenér Radnic Pavel Aubrecht.

Tři body nutně potřebovala také Horní Bříza, která uspěla na hřišti Zruče 3:1. Ta naopak stále čeká na první bodový zisk.

„Pro větší klid jsme potřebovali už vyhrát. A kde jinde než ve Zruči, která se trápí. Kluci k zápasu výborně přistoupili, oklepali ze sebe předchozí dvě prohry. Od první minuty jsme byli aktivnější, byli jsme lepší na balonu. Mohlo to být nakonec i výraznější vítězství. Jsme za něj moc rádi, protože teď nás čekají tři těžké zápasy proti nováčkům soutěže," myslel si už na další utkání kormidelník Horní Břízy Michal Kubice.

Vysoké vítězství o víkendu slavil Horšovský Týn. Ten si vyšlápl na Nepomuk, který zdolal 6:2. „Domácí zaslouženě zvítězili. Měli nad námi navrch především svojí fotbalovostí. Od nás to dobré nebylo, někteří hráči by se měli nad sebou zamyslet. Až po prostřídání se nám to podařilo trochu zkorigovat," přiznal asistent trenéra Nepomuku Jiří Slach.