„Bohužel hned na začátku zápasu přišel hodně nepříjemný moment, kdy se při souboji ve vápně zranil náš gólman Březina. Dostali jsme branku a navíc ho musela odvést rychlá do nemocnice. Nechali si ho tam na pozorování, ale měl by být v pořádku," ulevilo se radnickému trenérovi Pavlu Aubrechtovi.

Celku z Rokycanska se povedlo brzy vyrovnat, následně ale převzali otěže domácí fotbalisté. „Kluci se z toho oklepali a brzy srovnali. Následně jsme ale neproměnili tři vyložené šance a těsně před pauzou domácí Dibrivnyi špičkou kopačky poslal domácí znovu do vedení. Po pauze jsme se pak už hůře dostávali do zakončení, domácím se naopak v koncovce dařilo. Při pohledu na konečný výsledek to vypadá hrozivě, ale tak jednoznačné to rozhodně nebylo," vysvětloval kouč Radnic.

Horní Bříza vedla v Chlumčanech 2:0, ani to jí k zisku všech bodů nestačilo. „Těžko se mi to hodnotí. Po poločase jsme vedli o dvě branky a my jsme si asi mysleli, že se nemůže nic stát. Soupeř ale přidal a srovnal. Nám se však povedlo se po nákopu dostat do vedení. I to jsme si nepohlídali. V závěru nám tam propadl vysoký balon od gólmana, nepohlídali jsme si to a bylo to 3:3. Pro nás ztracené body," přiznal lodivod Horní Břízy Michal Kubice.

Klatovy sice hrály od 22. minuty proti deseti, když byl vyloučen plzeňský Bezukh, i tak však Rapid zápas jednoznačně ovládl poměrem 6:2.

„Pět gólů ze šesti jsme si prakticky dali sami. Jsou to chyby z nedůrazu, nepozornosti. Rapid byl po všech stránkách lepší, zaslouženě zvítězil. Pokud budeme dostávat takto laciné góly, těžko se s tím budeme prát. Opět jsme navíc dostali brzo gól, to je pro nás prakticky po zápase," přiznal Luboš Vašica.

Ten se snažil přes léto posílit omlazený tým, kromě pár hráčů však Klatovy nikdo neposílil. „Ještě je týden čas, ale příliš tomu už nevěřím, Hráči na trhu nejsou a navíc do naší situace se nikomu nechce jít. Budeme muset pracovat tak s tím, co máme. Hlavní tak bude, aby se mladí kluci chtěli zlepšovat. Zatím zaostáváme v hodně fotbalových činnostech, především v osobních soubojích. Bez tvrdé práce to rozhodně lepší nebude," apeloval klatovský trenér.