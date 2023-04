Bylo Nýrsko, které na jaře dosud také neprohrálo, zatím nejtěžší soupeř?

Neřekl bych, že úplně nejtěžší, ale jeden z těch těžších. Ale je třeba říct, že jsme měli i štěstí, Nýrsko po standardkách, které jsme dneska špatně bránili, nastřelilo za stavu 3:1 dvakrát tyč. Jinak spíš bránili v hlubokém bloku a snažili se o rychlé protiútoky. Když se vám takhle soupeř zakope před vlastním vápnem, těžko se do jeho defenzivy dostáváte. A když už se to povede, potřebujete šance proměňovat a to se nám bohužel nedařilo.

Zato vy jste hnal svoje svěřence do útoku, i když jste vedli 3:1…

Jasně. My se snažíme hrát ofenzivní fotbal. Ale museli jsme myslet i na defenzivu. Hráli jsme tentokrát vzadu na tři stopery, nechtěli jsme, aby beci útočili až příliš a nebylo to vzadu jeden na jednoho. Bylo zbytečné se pouštět do nějakého rizika.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Kol v krajském přeboru ubývá a vy máte v čele stále stále luxusní náskok. Už myslíte na divizi?

Neptejte se mě na to (úsměv). Nechci o tom mluvit, pro nás to není téma.

Ale i soupeři vás pasují za jasného favorita. Cítíte přece, že se to blíží ne?

Já vím, že je to klišé. Ale my se soustředíme pokaždé na nejbližší zápas, chceme pokaždé vyhrát a vůbec neřešíme, co bude za deset kol. Ano, všichni mluví o tom, jestli postoupíme, ale já se tím nechci zaobírat. Nezlobte se.

Kompletní audiorozhovor s trenérem FK Tachov Jaroslavem Ptákem po sobotním zápase s Nýrskem si můžete poslechnout ZDE.

