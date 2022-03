„Jdeme si za svým cílem (postup do krajského přeboru) a každým takovým zápasem jsme mu o kousek blíž. Do zápasu jste vstoupili skvěle, a když jsme v 7. minutě dostali míč do sítě už podruhé, bylo tak nějak hotovo. Soupeř sice kladl jakýsi odpor a chtěl si to co nejvíce zpříjemnit, ale ve vápnech to byl rozdíl třídy," uvedl naprosto spokojený kouč vítězného Petřína Radek Vodrážka.