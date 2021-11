„Jsem rád, že jsme vyhráli a podařilo se nám udržet solidní náskok v čele,“ říkal na úvod hrající trenér Jiskry Pavel Javorský.

„Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli, ale za stavu 2:0 jsme měli přidat ještě další góly. Šance na to byly,“ tvrdí mladý lodivod.

„Mrzí mě však, že někteří domácí hráči šli na hřiště jen s úmyslem někoho zranit. Jsem pro to moc rád, že jsme poslední utkání tohoto roku přežili ve zdraví,“ postěžoval si kouč chodského celku.

Výhrou 2:1 si druhé místo pojistil nováček z Radnic, který urval všechny body na půdě bojovného Rapidu Plzeň. „Řekl bych, že to byla kontrolovaná výhra s velice snaživým soupeřem. V zápase jsme si vytvořili hodně šancí, ale tím, že jsme nebyli dostatečně produktivní, to bylo celkem drama až do konce,“ nechal se slyšet trenér Radnic Pavel Aubrecht.

Cenné vítězství proti silnému soupeři vybojovala Lhota, která i přesto, že duel dohrávala jen v devíti lidech, porazila doma Nýrsko 3:0.

„Hosté byli fotbaloví, ale trápila je koncovka. Celkově jsme ale podle mého názoru zaslouženě zvítězili, protože jsme si dokázali vytvořit více šancí,“ mínil hlavní trenér Lhoty Petr Nykles, jenž se se svým týmem na zápas proti Optikům připravoval opravdu znamenitě.

„Hrálo se už v jedenáct, takže jsme se sešli už před osmou, společně se nasnídali a ještě soupeře studovali na videu. Smáli jsme se, že to byla téměř profesionální příprava,“ culil se šéf lavičky TJ Sokol Lhota.

Tři góly dokázali v derniéře první poloviny sezony vstřelit i fotbalisté Horní Břízy, když na horké půdě v Tlumačově zvítězili těsně 3:2.

„Určitě jsme o ten jeden gól byli lepší, ale musím pochválit i soupeře, který bojoval a ve druhém poločase byl nepříjemný. Je škoda, že jsme v prvním dějství, kdy Tlumačov naopak skoro neexistoval, nedokázali dát více gólů, naopak sami soupeře nechali snížit na 1:2 a poskytli mu, aby se vrátil zpátky do hry,“ mrzelo trenéra Horní Břízy Aleše Zacha.

Lhota – Nýrsko 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 67. a 84. Horník, 11. Adam Vlček z penalty. Rozhodčí: Petrželka. ŽK: 6:6. ČK: 62. Marek Paul, 71. J. Kohout – 73. Kopřiva. Diváci: 93. Lhota: Jan Rojík – Záhrobský, Horník (85. Langer), Zdvořáček (75. Štverák), Adam Vlček (89. D. Křížek), P. Suda, J. Kohout, Kotrnoch (89. Eliášek), Diviš (89. V. Suda), Marek Paul, Kouřil. Trenér: Petr Nykles. Nýrsko: Toul – Pavlík, Trumpeš (78. Výtisk), Kopřiva, T. György, K. Kalivoda ml., Čanecký, Lužný, T. Kohout, Bastl (84. Göndör), J. Brabec ml. (78. I. Varga). Trenér: Karel Kalivoda st.

Zdroj: tvcom.cz

Rapid Plzeň – Radnice 1:2

Poločas: 0:2. Branky: 80. Čupalka – 28. Fencl, 31. Esterka z penalty. Rozhodčí: Picek. ŽK: 2:1. Diváci: 96. Rapid Plzeň: J. Liška – Kostifar, Kořenek, P. Nový, Filipčík, J. Kadlec, Klekner, Harmady, Drtil, Ledvina (46. Matějka), Holík (72. Čupalka). Trenér: Pavel Šimsa. Radnice: Volák – L. Brož, Esterka (69. D. Krč), Kroc, Seget, Huttr, M. Krč, Valenta, P. Aubrecht ml. (69. Mulač), Fencl, L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht st.

Zdroj: tvcom.cz

Nepomuk – Domažlice B 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 90. Sládek – 15. Z. Peroutka, 61. Neumann. Rozhodčí: Cupl. ŽK: 3:2. Diváci: 120. Nepomuk: Flandera – Voráček, Šafanda, R. Rous, Kozák (86. Berkovec), J. Vosyka, Michal Baran, J. Kalabza, M. Kašpar, D. Šmíd (64. Sládek), J. Nový (73. A. Viktora). Trenér: Josef Viktora. Domažlice B: Červený – T. Korelus, Hojda, Sloup, Sedláček (70. Chodora), Soupír (70. Hoang), Jahn (87. L. Korelus), Neumann (87. Petr), Antonín Vlček, Javorský, Z. Peroutka (82. Kubica). Trenér: Pavel Javorský.

Zdroj: tvcom.cz

Tlumačov – Horní Bříza 2:3

Poločas: 1:2. Branky: 37. Leitl, 78. Džugan – 6. Paukner, 33. Gavrylovskyy, 81. J. Mašek z pen. Rozhodčí: J. Křen. ŽK: 3:3. Diváci: 75. Tlumačov: Pejsar – Leitl, M. Váchal (60. Kobes), Žák, Wolf (85. R. Šindelář), T. Šindelář, Pfeifer (65. Rottenborn), Hamor, Džugan, Malík, Sobotník (60. Frček). Trenér: Pavel Čadek. Horní Bříza: Schimmer – Šimice (19. Sedlecký), P. Voves, Lavička, Koudele (78. J. Mašek), S. Rous, Do Thanh Tung, Gavrylovskyy, Netáhlo, Prokop, Paukner. Trenér: Aleš Zach.

Zdroj: tvcom.cz

Zruč – Vejprnice 1:6

Poločas: 0:2. Branky: 72. Róth – 51., 59. a 63. A. Heller, 28. Rada, 33. Bayer, 79. Bartovský. Rozhodčí: Schneider. ŽK: 1:0. Diváci: 72. Zruč: Strejc – Šulan, M. Fryček (70. M. Mošna), Pechman, F. Korelus (60. Klail), D. Král, O. Mašek (70. Hackr), Kubeš (70. Róth), Pavel, D. Mošna, Tobrman. Trenér: Ferenc Róth. Vejprnice: Vavrík – Dvořák, Rada, Bayer, Kolář, Majerčík (65. Potoček), Kuhajda (65. Bartovský), Kotva, Svoboda, Puhlovský, A. Heller (79. D. Křen). Trenér: Lukáš Paul.

Stříbro – Staňkov 1:3

Poločas: 1:0. Branky: 24. Bůžek – 83. a 90+3. P. Váchal, 79. Záhoř. Rozhodčí: Krůs. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Stříbro: L. Dolejš – Hřebík, Kolena, Marek Vyšín, Vejvoda, Korynta, Kohut, Pavlas, Pašek (82. Gontkovič), Bůžek (82. R. Skopový), Dyk. Trenér: Lukáš Pleško. Staňkov: Stashko – Vrba, F. Dolejš, Drudík, Záhoř, Šimůnek, P. Váchal, Pitipáč (53. Hrdina), Kubina, Bozděch, Hodan (74. Mifek). Trenér: Milan Kucharič.

Chotíkov – Bolevec 2:2

PK: 5:3. Poločas: 2:1. Branky: 20. Huml, 33. Adlt – 11. Huml vlastní, 48. Bublík. Rozhodčí: Bogdan. ŽK: 2:2. Diváci: 93. Chotíkov: Šilhánek – Klepal, Denk, Michal Prais, Huml (46. M. Míka), J. Vild (71. L. Vlk), Buchta, D. Míka, Cirok (87. Vomáčka), Lopata, Adlt (54. Rubricius). Trenér: Petr Kučera. Bolevec: Tolkner – Bublík, Jaroš (46. Šedivec), Humpál (81. Milfort), Toman, M. Pelnář, Tran, Soukup (46. J. Fryček), Šplíchal (76. Thomayer), Žíla, Dlesk. Trenér: Michal Bublík.

Zdroj: tvcom.cz

Holýšov – Černice 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 8. Valachovič, 83. Majer – 75. P. Eger. Rozhodčí: Hájek. ŽK: 1:1. Diváci: 125. Holýšov: M. Zach – Zavadil, Trhlík, Remiáš (73. Juráš), Černohorský, T. Vítek, Valachovič, Šperl, Kraus (89. Šlégl), Štěpán (62. Majer), Kadar. Trenér: Jiří Jakš. Černice: Gottwald – Mlnařík, Vít, P. Eger, Skala (85. Chvojka), E. Eger (65. Švejda), M. Müller, Mastný, Hrach (85. Pipaš), Pinc, Petr (85. Trnka). Trenér: Petr Kural.

Zdroj: tvcom.cz

14. kolo krajské I. A třídy: Svéradice – Kralovice 2:3 (1:2, 26. Mičkal, 86. Kába – 32. a 90. Kulhánek, 36. Lavička), Rokycany B – Žihle 2:0 (0:0, 62. Kužma, 75. Drábek), Mochtín – Petřín Plzeň B 0:6 (0:3, 13. a 38. Bílik, 17. Skalozubov, 75. Veselý, 77. Provod, 85. Škarda), Luby – Sušice 1:2 (0:2, 68. Pivoňka – 31. Pechek, 45. Králík), Tachov – Křimice 6:1 (4:1, 16. a 73. Šuranský, 39. a 45. Hudec, 42. Kořínek, 83. Umanskyi – 6. Kuneš), Sv. Hrádek – Mýto B 1:1 (2:3 na pen., 1:0, 11. Štěpán – 69. Švejda), Kaznějov – Žákava 4:3 (2:1, 22. Fait, 24. Tichý, 47. Jakub Vondráček, 84. Kiss – 39. a 50. T. Nekola, 90+3. Boukal), Košutka – Bělá n/R. 3:3 (3:5 na pen., 2:2, 11. Triner, 27. Pekník, 59. K. Liška – 39. Horák, 45. Malý, 65. P. Jarina).

1. kolo krajské I. B třídy, skupina A: Klenčí – Dlouhý Újezd 3:7 (1:3, 44. Osvald, 64. Copot z penalty, 88. Řezníček – 21. z penalty a 54. Pešek, 25. a 58. Földeši, 28. Havel z penalty, 47. M. Skopový, 85. L. Gitta), Horšovský Týn – Úněšov 3:1 (1:0, 27. Svárovský, 56. Nidl, 85. Čižikov z penalty – 55. Šebek), Chodová Planá – Chodský Újezd 2:1 (1:1, 25. Soukup, 66. Chval z penalty – 14. P. Pikl), Nečtiny – Kdyně 1:7 (1:1, 38. Kasal – 52. a 59. Říha, 63. a 79. Jarko, 30. Forst, 57. Kasal vlastní, 86. Janeček), Krchleby – Mrákov 4:4 (3:1 na pen., 1:2, 28. Všechovský, 85. P. Bláha, 90. Hamerník, 90+4. K. Bláha – 19. Michálek, 39. Pangerl, 83. Čácha, 90+1. Stýskal), Postřekov – Planá 10:0 (5:0, 9., 41. a 87. Polák, 34. a 45. Dufek, 73. a 80. Závodný, 14. Souček, 63. Adamka, 73. Kreuz), Chodov – Meclov odloženo na 31. prosince.

1. kolo krajské I. B třídy, skupina B: Klatovy B – Blovice 4:6 (2:2, 12. Aizner, 33. Urs, 60. L. Marek, 72. O. Javorský – 24., 57. a 61. z penalty Šabata, 21. Heřman, 48. Krásný, 51. J. Diviš), Dobřany – Štěnovice 2:2 (5:4 na penalty, 1:0, 8. Roubíček, 65. Bouček – 52. Zuna, 90. Boček), Chlumčany – Bolešiny 3:0 (0:0, 51. Dostálík, 59. M. Kulhánek, 86. Tomášek z penalty), Kasejovice – Pačejov 1:1 (0:3 na pen., 1:0, 34. Novosad z penalty – 50. Hlůžek), Vrhaveč – Chotěšov 0:2 (0:0, 51. Multrus, 73. Zahoř), Chanovice – Horažďovice 6:3 (3:1, 17., 23., 33. a 58. Prýmas, 69. Petřík, 90+1. Šabek – 45. a 57. Jůda, 75. Janouškovec), Přeštice B – Měcholupy 5:1 (2:0, 10. a 49. Mudra, 30. Kováč, 70. P. Fabián z penalty, 85. Papež – 88. Bálek).

1. kolo krajské I. B třídy, skupina C: Malesice – Vejprnice B 3:2 (3:1, 12. Otýs z penalty, 15. Boguševskij, 31. Legát – 45+1. Takáč, 64. Paum z penalty), Chrást – Dýšina 2:2 (4:2 na penalty, 2:1, 35. a 44. Švajcr – 30. a 60. Květoň), Všeruby – Kozolupy 0:3 (0:1, 57. a 68. Hucl, 29. Martínek), Příkosice – Slovan Plzeň 0:2 (0:2, 34. Daniel, 36. O. Žák), Město Touškov – Zbiroh 2:3 (1:3, 12. M. Bouzek, 87. Rolko z penalty – 3. Chvojka, 11. Marchal, 32. Hrabák), Raková – Smíchov Plzeň 0:7 (0:4, 18., 74. a 87. J. Černý, 28. a 72. Krčál, 3. Mičan, 6. Gruncl), Plasy – Volduchy 3:5 (2:0, 9. Jílek, 34. Skuhrovec, 87. Jaroš – 63. a 68. V. Žák, 49. Gvizd, 72. Pašek, 85. Rieger z penalty).