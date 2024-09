Nepomučtí fotbalisté mají momentálně na svém kontě čtyři body, tým z Pošumaví pak o jeden méně.„Naší povinností je, abychom to utkání zvládli. Už jsem hráče na tréninku upozorňoval, že to bude spíše o hlavě než o jiných věcech. Bude to každopádně těžký zápas, kdy proti sobě nastoupí hodně mladé mančafty,“ říká nepomucký trenér Josef Viktora.

Ten si je vědom, že Klatovy kromě jednoho zápasu všechny ostatní vysoko prohrály, přesto zůstává opatrný. „Zápas v Nýrsku je pro nás takovým strašákem. Tam se hraje hodně těžce a Klatovy tam zvítězily,“ upozorňuje kouč celku z jihu Plzeňska.

.Zároveň zkušený lodivod nastínil, co by mohlo na soupeře platit. „Klatovy dostaly většinu branek po velkých individuálních chybách. My tak musíme být trpěliví a donutit je, aby chybovaly i u nás,“ vysvětluje Josef Viktora, pro nějž bude víkend speciální oslavou kulatin.

Jak sám přiznává, veškerou energii směřuje k důležitému utkání. „Pro mě je v sobotu hlavní porazit Klatovy. Pokud by to nedopadlo, následnou oslavu bych si neužil,“ dodává upřímně Viktora, jemuž bude v pondělí padesát let.

Dosud jediným týmem v nejvyšší krajské soutěži, který nezískal ještě ani jeden bod, je Zruč. Ta se pokusí černou sérii zlomit v Mýtě. Zajímavý souboj nováčků pak bude k vidění v Kolovči, kam zavítá Horšovský Týn.