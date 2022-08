„Připadal jsem si jako Alenka v říši divů, když jsem byl s nimi v jedné kabině a viděl je, jak se vedle mě oblékají. I když si už úplně nepamatuju, co se v kabině dělo, beru to jako zážitek. Uznával jsem je a mám radost, že jsem s nimi mohl alespoň chvíli trénovat,“ zavzpomínal Lukáš Brych.

S Viktorií Plzeň trénoval v době po první titulové sezoně. Partu kolem Horvátha trénoval Pavel Vrba a gólmany Viktorie byli Roman Pavlík, Marek Čech a Martin Ticháček. „Doplňoval jsem je. Trenérem brankářů byl Josef Čaloun. Bylo to super, vzhlížel jsem k nim a učil se od nich. Byla to jiná kvalita, než když jsem chodil trénovat se svým ročníkem s kluky z dorostu. Hodně jsem se od nich naučil a okoukával jsem, jak se chovají,“ uvedl Brych.

Gólman Domažlic prošel mládeží Viktorie a pak byl členem B týmu Plzně. „Přišel jsem do béčka Viktorky a s klukama jsme chodili trénovat s áčkem. Kabina béčka byla naproti, takže jsme přecházeli do šatny A týmu. Bylo to v průběhu sezony. Každý týden jsem chodil na dva tři tréninky,“ řekl bývalý mládežnický reprezentant, který se v národním týmu potkal se záložníkem Viktorie Plzeň Alešem Čermákem.

Jelikož se mužstvu dařilo v lize, probíhaly tréninky v uvolněné atmosféře. „Ale když se nedařilo, tak dokázali být nepříjemní. Nicméně celkově to bylo super,“ dodal Lukáš Brych.

Brankář Domažlic Lukáš Brych

Už ve Viktorii se potkal s Davidem Limberským, který je teď Brychovým spoluhráčem v Domažlicích. „Myslím si, že si mě z té doby nepamatuje, protože tréninky Viktorie prošlo hodně hráčů. Nebavili jsme se o tom a ani jsem mu to nepřipomínal,“ doplnil fotbalový brankář.

Podělil se i o své zážitky s trenérem Pavlem Vrbou. „Řekl bych, že v některých částech tréninků byl hodně přísný, hlavně když kluci trénovali taktiku,“ vysvětlil Lukáš Brych, který se přes Třinec a MAS Táborsko dostal v létě 2017 do Domažlic.

