„Kluky i trenéry z Radnic jsem moc rád viděl. Věřím, že se Radnicím bude dařit, a když se vše sejde tak, jak jsem si vysnil, tak se třeba, kromě přípravy, za dvě sezony potkáme i na mistráku," přeje si dobřanský brankář Jakub Volák, který se následně pustil i do hodnocení zápasu, ve kterém jeho tým nakonec neuspěl.

„Dlouho se z mého pohledu hrál vyrovnaný zápas, zejména o střed pole. Na obou stranách bylo zakončení poskrovnu, až zhruba do třicáté minuty, kdy Radničtí zahrávali standardku před vápnem, kterou jsem si měl v klidu pokrýt, ale propadla mi smolně mezi prsty… Každý si asi v tu chvíli mohl myslet, že jde o nějakou kompenzaci, ale myslím, že následnou chycenou penaltou a velkou šancí Huttra jsem to odčinil," usmál se strážce tří tyčí. „My prověřili jednoho ze zkoušených gólmanů soupeře zejména nadějným pokusem Ondry Havlíčka, ale Veselý parádně zakročil. Nicméně výkon týmu v první půli asi nebyl podle představ našeho kouče a něco si za to odběháme," myslí si Jakub Volák.

Brankář Jakub Volák.Zdroj: Jindřich Jager

Ve druhém poločase Radničtí přidali i druhou branku, jejím autorem byl Martin Habr, který prostřelil brankáře Jehlíka, jenž nahradil Voláka. „Ve druhé půli jsme stejně jako soupeř prostřídali, oba týmy měly nějaké šance. Radnice nastřelily dvě tyče a prosadil se proti našemu Jehlíkovi ještě Habr po povedené rychlé akci. Myslím, že Radnicím právě náš způsob hry vyhovoval a mohl chodit do secvičených rychlých akcí, na které jsem tam byl zvyklý," poukázal brankář.

„V Dobřanech je to pro mě herní změna, ale to by jistě bylo kdekoliv jinde a věřím, že týmu budu dobrou pomocí za dalšími výsledky. Tedy… když se vyvaruji takových minel a zašiju si rukavice mezi prstama," culil se zkušený chytač.

K utkání proti Dobřanům se po zápase vyjádřil i zkušený trenér radnických fotbalistů Pavel Aubrecht. „Je vidět, že už jsme vytáhli nohy z medu. První část přípravy byla malinko výživnější, takže bylo znát, že jsme byli více lehkonozí. Kromě gólových tref jsme měli i další šance - dvakrát jsme nastřelili tyčku, jednou břevno, nedali jsme penaltu. Bohužel se potýkáme s absencemi, takže šanci dostali zase náctiletí kluci, kteří ale rozhodně nezklamali," sdělil Deníku zkušený trenér áčka fotbalového Sokola Radnice. Ten se marně zatím poohlíží po posilách. „Kromě avizovaných Kuby Voláka, Petr Bílka a Davida Kroce nemůžeme na jaře počítat ani s Matějem Svobodou, který kvůli osobním a pracovním povinnostem přerušil kariéru," pokrčil kouč rameny. „A nikoho se nám zatím sehnat nepodařilo," prozradil smířlivě. Nejbližší utkání sehrají jeho svěřenci v sobotu od 14 hodin proti domácímu MFK Dobříš. Dobřany se v sobotu představí od 15 hodin opět v Rokycanech proti domácímu béčku.

