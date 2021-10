Souboj týmů, jejichž hřiště jsou od sebe vzdálená zhruba šest kilometrů, slibuje nelítostnou řežbu o každý metr travnaté plochy. Vždyť se jedná o derby, ve kterém budou mít hráči na obou stranách o motivaci postaráno.

Fotbalisté Staňkova (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) čeká bitva podzimu - okresní derby s Holýšovem. Uspějí?Zdroj: FK Staňkov

„Na derby se už moc těšíme já i celý tým. Nálada v mužstvu je výborná, k čemuž přispěla i poslední výhra v Nepomuku. Holýšov hraje velmi dobrý fotbal, občas se na něj zajedeme i podívat. V kádru mají většinu zkušených hráčů, naopak my zase máme tým složený převážně z mladíků. Spokojený budu, jen když zůstanou všechny tři body u nás doma,“ má jasno fotbalista Staňkova Josef Kubina.

K blížící se bitvě dvou rivalů se vyjádřil také místopředseda FK Staňkova Ondřej Bauer. „Jednoznačným favoritem zápasu bude Holýšov. Obrovská zkušenost a vyspělost hráčů, jako jsou Šperl, Černohorský, Havlíček nebo třeba Kadar, jenž má zkušenosti se třetí ligou, hrají v jeho prospěch,“ říká.

Přesto neskládá zbraně předčasně. „My se budeme snažit soupeře potrápit a uvidíme, na co to bude stačit. Strašně fandím našim mladíkům a přeji jim, aby se derby nezalekli a předvedli co nejlepší výkon. Chtěl bych touto cestou pozvat nejen fanoušky obou měst, ale všechny příznivce fotbalu,“ dodal Ondřej Bauer.

A jak okresní derby hrané v rámci nejvyšší krajské soutěže vidí v táboře protivníka? „Na zápas se už hodně těším a doufám, že přijde co nejvíce diváků. Staňkov letos hraje určitě lépe než v předchozích sezonách, ale my chceme vyhrát každý zápas, ať už se jedná o derby nebo ne. Chceme zkrátka tři body,“ tvrdí stoper Jan Valachovič.

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.15: Motorlet Praha – Domažlice, Sokolov – Viktoria Plzeň B. FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Sedlčany, 14.30: Doubravka – Rokycany, Přeštice – Katovice, Lom – Klatovy, neděle 14.30: Jindřichův Hradec – Mýto.

Krajský přebor – sobota 10.00: Horní Bříza – Nýrsko, 15.30: Bolevec – Stříbro, Černice – Nepomuk, Vejprnice – Chotíkov, Zruč – Lhota, neděle 15.30: Domažlice B – Rapid Plzeň, Radnice – Tlumačov, Staňkov – Holýšov. I. A třída – pátek (dnes) 18.00: Petřín Plzeň B – Svéradice (UMT + UO), sobota 10.15: Kralovice – Sv. Hrádek, 10.30: Žihle – Tachov (UMT), 15.30: Mýto B – Rokycany B, neděle 10.15: Bělá nad Radbuzou – Žákava, 15.30: Mochtín – Kaznějov, Sušice – Košutka, Křimice – Luby. I. B třída, skupina A – sobota 15.30: Planá – Nečtiny, Kdyně – Klenčí, Chodský Újezd – Chodov (hř. Horní Jadruž), Dlouhý Újezd – Krchleby, Úněšov – Chodová Planá, neděle 15.30: Mrákov – Horšovský Týn, Postřekov – Meclov.

I. B třída, skupina B – sobota 15.30: Štěnovice – Chanovice, Blovice – Přeštice B, Měcholupy – Chlumčany, Bolešiny – Vrhaveč, Chotěšov – Dobřany, neděle 15.00: Klatovy B – Pačejov, 15.30: Horažďovice – Kasejovice. I. B třída, skupina C – sobota 15.30: Kozolupy – Město Touškov, Dýšina – Plasy, Volduchy – Příkosice, Smíchov Plzeň – Malesice, Slovan Plzeň – Raková, neděle 15.30: Vejprnice B – Všeruby, Chrást – Zbiroh.