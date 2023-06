„Domluvili jsme se, že do branky půjde naše dvojka Kuba Dvořák, aby si taky zachytal. Ale bylo nás málo, na střídačce jsem byl jen já a jeden dorostenec. Dělal jsem si srandu, že půjdu na konci rozhodnout a skoro to tak vyšlo,“ usmíval se Jan Vild.

A pak deset minut před koncem střídal Tomáše Hatinu a dal dva góly. Nejprve z půlky hřiště zaskočil stříbrského gólmana a v poslední minutě mu utekl z půlky Martin Brož a předložil mu přihrávku před branku „Já jsem moc práce neměl. Udělal jsem kličku bekovi a šel jsem sám na gólmana,“ popisoval nečekaný střelec.

„Byly to moje první dva góly ze hry, z penalt už jsem nějaké branky dal předtím,“ pochlubil se Jan Vild. Ale v dalších zápasech už si zase stoupl do branky. „Teď už měnit nebudu, brána je brána. Ale kdyby se někdy naskytla zase možnost záskoku v poli, bránit se nebudu,“ doplnil gólman Slavoje.

Mýto ještě před rokem hrálo divizi, i se v ní zachránilo, ale po odchodu jedenácti hráčů se na poslední chvíli odhlásilo. V krajském přeboru je dvě kola před koncem v pohodlném středu tabulky, na sedmém místě má 41 bodů, naposledy vyloupilo Nýrsko (2:1).

„Zůstalo nás pár, doplnilo se to klukama z béčka. Na podzim jsme se trápili, chvilku trvalo, než jsme se sehráli, ale teď už to šlape. Daří se nám, máme za sebou devět zápasů v řadě bez prohry, baví nás to. Chceme se umístit co nejvýš,“ pochvaloval si brankář, jenž nastupuje s kapitánskou páskou.

A patří k lídrům týmu. Ani po odhlášení divize neuvažoval o tom, že by odešel jinam. „Ani žádné nabídky nebyly, ale já byl s vedením domluvený, že zůstanu a pomůžu,“ usmál se Jan Vild, který je v Mýtě spokojený. „V mančaftu je pár kluků, s nimiž hraju fotbal odmalička,“ doplnil zkušený gólman, který chytal divizi i za Rokycany.