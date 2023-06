Mladé pušky Rokycan vyrazily za vrstevníky do Benešova. Třináctka si odvezla tři body po…

„Všichni jsme se na Tachov poctivě připravovali a věřili jsme, že soupeře můžeme potrápit. Bohužel jsme nezachytili úvod, kdy hosté ukázali velkou kvalitu, předváděli rychlý fotbal a rychle se ujali vedení. Potom se karta podle mého názoru obrátila. Tachov byl sice častěji na míči, ale i my jsme si dokázali vytvořit šance. Do konce poločasu jsme měli tři, ale gól jsme bohužel nedali," popisoval mýtský lodivod Matěj Spěváček obraz hry v úvodním poločase.

OHLASY Z PŘEBORU: Béčko Petřína smetlo Chotíkov, Vejprnice skolily Nepomuk

„O poločase jsme si v kabině řekli, že na to máme, a že se pokusíme vyrovnat. Po změně stran jsme si vypracovali další tři velké příležitosti, ale ani ty jsme bohužel neproměnili. Celkově ale utkání hodnotím kladně. S velkým respektem k soupeři jsme si dokázali vytvořit pět šest příležitostí a i diváci náš výkon chválili. Mrzí nás to, ale kluky musím pochválit za to, jak celý zápas odjezdili, nevzdali se a snažili se alespoň vyrovnat," doplnil k zápasu trenér Slavoje.

Pro mladého kouče ex-divizního mančaftu se jednalo o poslední domácí utkání na lavičce týmu. Po sezoně totiž na základě vlastního rozhodnutí v Mýtě končí. Kam kroky talentovaného trenéra budou směřovat dále? „Zatím nikam," uvedl.

TJ Slavoj Mýto – FK Tachov 0:1

Poločas: 0:1. Branka: 6. Nieves. Rozhodčí: Kripner – Bogdan, Říha. ŽK: 2:3 (22. Lang, 37. Ineman – 32. Nieves, 51. Hudec, 84. Mráz). Diváci: 120. Sestava TJ Slavoj Mýto: Vild – M. Melka, Hereit, J. Melka, Lang, M. Brož, Chvála (89. Dvořák), Lávička (89. Sůva), Štych (69. Smíšek), Ineman (79. Lenk), Hatina. Trenér: Matěj Spěváček. Sestava FK Tachov: Landrgott – Bulaiev (58. Horvát), Alexa (76. Šroub), Sloup, Mráz, Viterna, Lanfranchi, Kořínek, Hudec, Nieves (61. Fišer), Vejvoda. Trenér: Jaroslav Pták.

I. B TŘÍDA: Rezerva Mýta pokořila Radnice, Volduchy zdolaly silné Mladotice