Zimní příprava: FC Rokycany - TJ Sokol Radnice 9:0.Zdroj: Václav Moulis

Celkově považuje vítězství 9:0 za zasloužené a odpovídající dění na umělém hřišti. „Bylo vidět, že hráči mají chuť, sílu i rychlost. Na to, že teď dost trénujeme, skoro každý den, únava nebyla příliš znát. Máme sice aktuálně nějaké hráče na marodce, ale soupeř také naskočil nekompletní. Na Radnicích se to ovšem projevilo více. Až na dvě situace jsme je do ničeho nepustili,“ pochvaloval si trenér, jenž v době minulé působil třeba ve Vejprnicích.

Dejmek je navíc velice rád, že tým přes dlouhou přestávku téměř nikdo neopustil. Výjimkou je pouze Petr Ženíšek, který je aktuálně ve třetiligovém Králově Dvoře. „Opačným směrem se k nám i z pracovních důvodů vrátil Tomáš Glazer, a také David Kroc, který na podzim hostoval právě v kádru radnického soupeře,“ prozradil Deníku Milan Dejmek. „Jinak zkoušíme mladé kluky, dorostence, kteří mají šanci ukázat se. Uvidíme, jak se toho chopí a jak k tomu přistoupí,“ doplnil trenér účastníka čtvrté nejvyšší domácí soutěže.

Přes ještě necelé dva měsíce trvající zimní přípravu chce zapracovat především na všeobecném zrychlení hry. „Potřebujeme zapracovat a už pracujeme na agresivitě a přistupování hráčů k soupeři, protože na podzim to bylo mnohdy pomalé až statické. A také na rychlejším přechodu do útočné fáze. V tomto ohledu nám to také haprovalo,“ tvrdí Dejmek.

První zápas od konce podzimní části sezony absolvovali v sobotu také fotbalisté Tlumačova. Svěřenci trenéra Pavla Čadka odcestovali do Sušice, kde i přes to, že dvakrát vedli, remizovali 2:2.

„Byl to typický první zápas po delší době. Hra byla neurovnaná a k vidění byla celá řada nepřesností na obou stranách,“ uznal tlumačovský trenér Pavel Čadek. „Ačkoliv tempo hry bylo vlažné, zápas svůj účel splnil. Kluci si zaběhali, zahráli si a hlavně se nikdo nezranil,“ oddechl si kouč a liboval si, že se jeho hráči po delší době zase pomazlili s míčem.

Sám ale netuší, jestli jaro začne v předem naplánovaném termínu. „Je to teď podle mě na mrtvém bodě. Třeba se začne hrát, třeba se to posune, nikdo teď asi pořádně ještě neví,“ krčí rameny.

Zimní příprava: Petřín Plzeň – Jiskra Domažlice 1:2, Přeštice – Březová 5:0, Mladá Boleslav B – Viktoria Plzeň B 0:5, Rokycany – Radnice 9:0, Bolevec – Doubravka 0:2, Sušice – Tlumačov 2:2, Tachov – Vintířov 9:4, Petřín Plzeň – Horní Bříza 3:2, Vejprnice – Koloveč 5:2, Viktoria Plzeň U19 – Sokolov 0:1.

