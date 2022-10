On si to vysloužil za vítězný gól v 88. minutě do sítě Radnice, při výhře Lhoty 3:2, která už v té době hrála o desíti bez vyloučeného Vlčka. „Prodlužoval jsem ve vápně dlouhý aut a balon se mi odrazil zpátky pod nohy. Soustředil jsem se, abych trefil bránu a spadlo to pěkně na zadní tyč pod víko,“ popsal svoji branku, druhou v této sezoně a celkově pátou po příchodu do Lhoty.

„Góly dávám spíš po standardkách, jinak máme na střílení branek jiné šutéry,“ usmál se. Na mysli měl zejména Ondřeje Kotrnocha a Martina Švehlu, kteří už anketu Deníku vyhráli na jaře. Během podzimu už se to povedlo také Jakubovi Záhrobskému a při premiéře i mladému gólmanovi Šimonovi Smolovi.

Matěj Kouřil (ve žlutém dresu) se stal dalším fotbalistou Lhoty, který vyhrál anketu Deníku o Hráče kola krajského přeboru.Zdroj: archiv Deníku

Teď o víkendu se Lhotští radovali z dalšího domácího vítězství, tentokrát porazili 3:1 Nepomuk. „Jsou to cenné body, protože řadu kluků trápila v poslední době nějaká nemoc,“ připomněl odchovanec tlučenského fotbalu, který byl v mládeži plzeňské Viktorie a do Lhoty přestoupil před minulou sezonou z Horní Břízy, kde hrál také krajský přebor. „Už jsem měl dost dojíždění, v té době jsem ještě studoval, lezlo to do peněz. Z Tlučné to mám do Lhoty přece jen blíž. Byl mi to sympatický mančaft, a když projevil zájem i trenér Nykles, byla to pro mě jasná volba,“ popisoval svůj přestup.

„Ve Lhotě máme suprovou partu,“ potvrdil Kouřil, že svého kroku nelituje ani když Horní Bříza teď hraje hraje v divizi. „Takové ambice už nemám, v divizi by byl fotbal velký žrout času, který je důležitější věnovat práci,“ vysvětloval s tím, že v celostátní soutěži je hlavně víc cestování.

„A toho už jsem si užil dost, když jsem byl v mládeži Viktorky. Teď se fotbalem spíš bavím,“ doplnil s tím, že je nadmíru spokojený ve Lhotě, která dlouhodobě hraje o špičku krajského přeboru.

„Neříkám, že bych mě divize třeba ještě nelákala. Ale, že bych musel jezdit na zápasy po Čechách dvě hodiny, to nevím,“ pokračoval fotbalista, jenž nastupuje na dresu s neobvyklým číslem 99, který znázorňuje jeho ročník narození.

„Všude, kde jsem mohl, jsem hrál s devítkou, ale ta je ve Lhotě vyřazená na počest Matěje Strejčka (před dvěma lety zesnulý třicetiletý fotbalista, který hrál i ve Lhotě - poznámka autora). Tak mi nabídli třináctku, kterou ale úplně nemusím, a pak byla na výběr čísla od 33 výš. Když už jsem nemohl mít na dresu jednu devítku, zvolil jsem tedy dvě,“ dodal Matěj Kouřil.

