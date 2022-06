Rozhodnutí o tom, jestli bude hrát divizi, by se mělo vedení chodského klubu rozhodnout do konce tohoto týdne.

„Pokud by setrvala v kraji, sestoupí všude o jeden tým více,“ vysvětloval Pavel Štverák, předseda STK Plzeňského krajského fotbalového svazu.

26. kolo KPM: FK Okula Nýrsko - TJ Jiskra Domažlice B 0:4 (0:2).Zdroj: Jindřich Schovanec

Na rozhodnutí béčka Domažlic tak čekají i v jiných klubech kraje. Zejména pak poslední dva týmy z přeboru Bolevec a Staňkov. Pokud by totiž Jiskra akceptovala postup do divizi, lepší z nich dostane šanci na záchranu v baráži. Té by se naopak vyhnul třináctý tým tabulky.

PODÍVEJTE SE: Luxusní dárek ke kulatému výročí. Švihov se pyšní novou kabinou

Na postupu rezervy plzeňského Petřína a Tachova z I. A třídy se také nemůže nic změnit, do baráže půjde Žákava a lepší z dua Kralovice – Mochtín. A dost možná bude rozhodovat jejich vzájemný souboj v posledním kole.

Z I. B třídy má jistý postup Smíchov ve skupině C. V áčku sice vede Dlouhý Újezd o bod před Horšovským Týnem, ale výš nechce, zato soupeř už se přihlásil. Stejně jako béčko Přeštic, které míří za postupem ve skupině B odkud jsou přihlášené i druhé Chlumčany, ale ty nejspíš nemine baráž.

Jisté už je také to, že Bělá nad Radbuzou nebude hrát I. A třídu, ale o soutěž níž. A tím, že se do krajských soutěží nepřihlásí ani Žihle, otevřelo se jedno postupové místo navíc pro týmy z okresů. Zatím ho drží Tlučná…

Fotbalový program

FORTUNA ČFL A – pátek 18.00: Kr. Dvůr – Domažlice, neděle 10.15: Slavia Prah B – Viktoria Plzeň B. FORTUNA divize A – sobota 14.30: Přeštice – Klatovy, 15.30: Soběslav – Rokycany, 17.00: Petřín Plzeň – Hořovice, Doubravka – Beroun, neděle 17.00: Lom – Mýto.



Krajský přebor – pátek 18.00: Vejprnice – Zruč, sobota 14.00: Černice – Holýšov, 18.00: Horní Bříza – Tlumačov, Bolevec – Chotíkov, Nýrsko – Lhota, neděle 16.00: Staňkov – Stříbro, 16.30: Domažlice B – Nepomuk, 18.00: Radnice – Rapid Plzeň.



I. A třída – sobota 10.15: Kralovice – Svéradice, 13.00: Petřín Plzeň B – Mochtín, 18.00: Žákava – Kaznějov, Mýto B – Sv. Hrádek, neděle 10.15: Bělá – Košutka, 17.00: Sušice – Luby, 18.00: Křimice – Tachov.



I. B třída, skupina A – sobota 18.00: Planá – Klenčí, Ch. Újezd – Meclov (hř. Horní Jadruž), Dl. Újezd – H. Týn, Úněšov – Chodov, neděle 17.00: Kdyně – Krchleby, 18.00: Mrákov – Ch. Planá.



I. B třída, skupina B – sobota 10.30: Bolešiny – Dobřany, 16.00: Štěnovice – Kasejovice, 18.00: Blovice – Chlumčany, Měcholupy – Vrhaveč, Chotěšov – Chanovice, neděle 15.00: Klatovy B – Přeštice B, 17.00: Horažďovice – Pačejov.



I. B třída, skupina C – pátek 18.00: Dýšina – Příkosice, sobota 18.00: Kozolupy – Zbiroh, Volduchy – Raková, Smíchov – Všeruby, Slovan Plzeň – Malesice, neděle 18.00: Vejprnice – M. Touškov, Chrást – Plasy.

