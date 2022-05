Doubravka v derby srazila Klatovy. Hattrickem se blýskl plzeňský mladíček Uzlík

„Holýšov se snažil hrát fotbal i za nepříznivého stavu, toho si moc vážím. Problémy nám dělal především Václav Šperl, který ukázal, že je pro tým klíčovým hráčem,“ doplnil trenér Kraus.

25. kolo KPM: TJ Zruč (modří) - TJ Holýšov 4:0 (3:0).Zdroj: Richard Polák

Tři body slavil v domácím prostředí také Chotíkov, který zdolal Baník Stříbro 2:1. Po poločase prohrával, ale po změně stran dokázal skóre otočit. Vítěznou branku vstřelil v 90. minutě Lopata. „Cenná výhra proti kvalitnímu soupeři, jenž byl v prvním poločase lepším týmem. Po změně stran jsme zase byli o trošku lepší my, ale jinak by zápasu asi slušela spíš remíza,“ uznal trenér Chotíkova Petr Kučera, jenž se pozastavil nad situací ze závěru první půle.

„Rozhodčí odpískal penaltu, ale nikdo včetně soupeře nevěděl za co. Hosté ji proměnili, ale sudí viděl dřívější vběhnutí hráčů do pokutového území, a pak ukázal odkop od branky. Nikdy jsem nic podobného nezažil,“ divil se.

Dočkaly se s předstihem! Přeštice slaví pět kol před koncem postup do třetí ligy

Stejné pocity měl i jeho protějšek na lavičce Baníku Lukáš Pleško. Ten nechápal, že se penalta neopakovala. „Už je to poněkolikáté, kdy nás tento sudí poškodil, nenecháme to bez odezvy. Nechceme, aby byl delegovaný na naše zápasy,“ nechal se slyšet trenér Stříbra, ale porážku na rozhodčího nesváděl.

„Když prohrajete gólem z poslední minuty, nikdy to není příjemné. Ale ještě horší je fakt, že se tak stalo kvůli naší nedůslednosti a nekoncentrovanosti,“ zlobil se. „Ve druhé půli byly šance na obou stranách, mohlo to skončit všelijak. Ale mrzí mě, že už je to několikátý zápas, který jsme měli dobře rozehraný a ztratili ho. To mi vadí a trochu zrazuje. Ale ne snad v tom, že bych chtěl přestat trénovat. Spíš chci kluky přesvědčit, že musí udržet koncentraci po celých 90 minut,“ dodal značně zklamaně trenér Baníku Lukáš Pleško.

Rapid přejel domácí Bolevec. Zaslouženě, uznal Bublík

Gólově bohatý zápas nabídlo sobotní derby mezi Bolevcem a plzeňským Rapidem. Z vítězství 5:2 se radoval tým z Lopatárny. „Výsledek odpovídá průběhu zápasu, Rapid vyhrál zaslouženě. Byl lepší, důraznější. Nám se sice povedlo dvakrát vyrovnat, ale pak jsme bohužel neuhlídali zřejmě klíčovou standardku a inkasovali z penalty. Naše situace je nadále složitá, ale budeme se rvát až do konce. Dáváme šanci mladým, do mančaftu zapadli a budeme v tom pokračovat. Utkání mělo perfektní kulisu, divákům patří velký dík. Stejně tak rozhodčím,“ říkal hrající kouč Bolevce Michal Bublík.

K atraktivnímu utkání, které sledovaly dvě stovky diváků, se vyjádřil i kouč vítězného Rapidu Pavel Šimsa. „Bylo to trochu divoké, my jsme si cestu za třemi body zkomplikovali sami. Vedli jsme 1:0, ale pak jsme udělali nesmyslnou penaltu, která byla, a soupeř vyrovnal. Pak jsme znovu vedli, jenže soupeři jsme nabídli loženku a on se podruhé dotáhl. Teprve poté jsme houževnatý Bolevec zlomili. Byli jsme lepší, vyhrát jsme si zasloužili, i když nevím, jestli až takovým rozdílem. Pro nás jsou to nesmírně důležité tři body, Bolevec jsme tím odpárali a přeskočili jsme i Stříbro,“ oddechl si trenér Plzeňanů.

Benfika se trápila, ale slaví titul

Podruhé za sebou ztratil lídr z Jiskry Domažlice B, ale mrzet jej to nemuselo. Proti Horní Bříze hrála Benfika skoro poločas bez vyloučeného Vlčka, ale nakonec dokázala po remíze 1:1 dostat duel do penalt. Ziskem jednoho bodu si Chodové definitivně zajistili krajský titul.

Na druhé místě tabulky se i nadále nachází nýrští Optici, kteří díky pozdní trefě Antonovicse z 90. minuty uspěli na půdě Černic 2:1. Třetí je aktuálně Lhota, která přehrála domácí Radnice 4:2. I díky výkonu Matěje Kostky, jenž se blýskl hattrickem. „Na začátku zápasu jsme byli lepší, ale paradoxně jsme jako první inkasovali. Do poločasu se nám naštěstí podařilo po standardních situacích skóre otočit. Do 60. minuty to byl z naší strany nejlepší letošní výkon, kdy jsme byli rychlí, důrazní a předváděli pěkný fotbal. Ve zbytku utkání už poté byla hra poněkud rozháraná," uvedl po zápase trenér Lhoty Petr Nykles.

Cennou venkovní výhru slaví také Nepomuk, který po pozitivním výsledku 3:2 vyloupil půdu vejprnické Slavie. „Jsme spokojení, získali jsme tři body. Věděli jsme, že Vejprnice nejsou v dobrém rozpoložení a chtěli jsme toho využít. Byli jsme aktivní a zaslouženě jsme vyhráli. Mrzí mě akorát, že jsme neproměnili velké množství dalších šancí, vítězství mohlo být výraznější. Prosazovali jsme se jen po standardkách," zhodnotil trenér Nepomuku Josef Viktora.

FOTO, VIDEO: Krach. Jiskra dostala na hřišti Sokolova tvrdou lekci

Na druhé straně pochopitelně panovalo zklamání. „Těžko dáváme v posledních zápasech kádr dohromady, a když pak k tomu vytvoříme tři chyby při standardních situacích, zápasy se pak těžko vyhrávají. Je vidět, že na nás leží deka. Bohužel každý zápas se někdo zraní, ale musíme si pomoci sami. Nemáme kádr jako Slavie," pokrčil rameny jeden z trenérů Vejprnic Lukáš Paul.

Luby padly v Kralovicích. Nezvládáme závěry zápasů, mrzí fotbalistu Jana Holého

Zruč - Holýšov 4:0

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 3:0. Branky: 22. z penalty a 36. z penalty Adam Král, 24. a 81. Kastelic. Rozhodčí: Orlík - Fillinger, Sladký. ŽK: 1:4 (85. O. Mašek - 21. Valachovič, 36. Třeštík, 45. Juráš, 70. Šlégl). Diváci: 80. TJ Zruč: Zach - M. Fryček, Tobrman, Kastelic, Korous (29. O. Mašek), Kubeš (77. Klail), D. Král, Mošna (61. Sperl), Lang, A. Král, Pavel. Trenér: Jan Kraus. TJ Holýšov: Chrž (29. Třeštík) - Trhlík, Šlégl, Juráš, Staněk, T. Vítek, Valachovič, Šperl, Michálek, J. Vítek, Kraus (53. Vnouček). Trenér: Jiří Jakš.

Vejprnice - Nepomuk 2:3

Poločas: 1:1. Branky: 16. Bayer, 75. Paul - 12. Michal Baran, 48. Voráček, 79. Šafanda. Rozhodčí: Cupl - Schneider, Šlauf. ŽK: 1:1 (90. Bernard - 20. Michal Baran). Diváci: 80. SK Slavia Vejprnice: Vavrík - O. Černý, Dvořák (25. M. Hora), Rada, Bayer, Bernard, Kotva, L. Kuhajda, Puhlovský, R. Křen (30. Paul), Paum. Trenéři: Roman Baxa, Lukáš Paul. FK Nepomuk: Flandera - Voráček, Chalupný (65. A. Viktora), Skala (60. Šafanda), R. Rous, J. Vosyka (65. J. Nový), Michal Baran, J. Kalabza, Knapp, M. Kašpar (85. Panc), D. Šmíd (85. Váňa). Trenér: Josef Viktora.

Chotíkov - Stříbro 2:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branky: 70. Denk z penalty, 90. Lopata - 30. Marek Vyšín. Rozhodčí: Bureš - Jakš, Lapák. ŽK: 1:3 (55. Denk - 45. Korynta, 53. Pavlas, 87. Marek Vyšín). Diváci: 58. FC Chotíkov 1932: Bejdák - Klepal, Denk, D. Míka, Kellner, Huml (66. Stehlík), Cirok (76. Vomáčka), Buchta, Lopata, Adlt, Michal Prais (84. M. Míka). Trenér: Petr Kučera. TJ Baník Stříbro: Dolejš - Pavlas (81. Pašek), Pospíchal, Marek Vyšín, Vejvoda, Korynta, R. Skopový, Kolena (81. Kertis), Kohut (68. Bůžek), Lanfranchi (84. Haas), Tůma. Trenér: Lukáš Pleško.

Černice - Nýrsko 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 58. Chvojka - 29. T. Kohout, 90. Antonovics. Rozhodčí: Pejša - Gerhardt, Zíka. ŽK: 2:0 (78. Mastný, 85. Chvojka). Diváci: 120. TJ Sokol Černice: Gottwald - E. Eger, Švejda, Fürbacher, Petr, Hrach, Peterka (70. Miletínský), Zelinski, J. Müller, Mastný, Toman (46. Chvojka). Trenér: Petr Kural. FK Okula Nýrsko: Toul - Antonovics, M. Vlček, Pavlík, Výtisk (72. Varga), T. Kohout, Čanecký (24. Švec), M. Brož, Kotlan, Bastl, Trumpeš. Trenér: Karel Kalivoda st.

Bolevec - Rapid Plzeň 2:5

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:1. Branky: 24. z penalty a 66. Michal Pelnář - 18., 50. a 72. z penalty Ungr, 76. Matějka, 85. Ježek. Rozhodčí: Mudra - Rubáš, L. Fanfule. ŽK: 3:2 (44. Humpál, 48. Ngo, 75. Jaroš - 44. Ungr, 86. Ježek). Diváci: 200. SSC Bolevec: Körner - Winkelhöfer, Humpál, Michal Pelnář, Volek, Thomayer (68. Kovář), Šedivec, Bublík, J. Fryček, Jaroš, Ngo (57. Šplíchal). Trenér: Michal Bublík. SK Rapid Plzeň: J. Liška - Buček, Kořenek, J. Kadlec, Klekner (46. Filipčík, 69. Matějka), Čupalka, Harmady, Ungr (83. Řezníček), Ježek, Holík (87. Veber), P. Nový. Trenér: Pavel Šimsa.

Radnice - Lhota 2:4

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:2. Branky: 11. Ineman, 72. Svoboda - 37., 54. a 64. Kostka, 35. Zdvořáček. Rozhodčí: Šlajs - Pena, Krůs. ŽK: 1:2 (84. Klír - 80. Šroubek, 83. D. Křížek). Diváci: 120. TJ Sokol Radnice: T. Spěváček - Klír, Rýdl, L. Brož, Svoboda (72. Poláček), Esterka (63. Krč), Huttr (72. P. Aubrecht ml.), Ineman (63. P. Spěváček), Valenta, Fencl (82. Seget), L. Aubrecht. Trenér: Roman Štěpánek. TJ Sokol Lhota: Bláha - Záhrobský, Horník, D. Křížek (84. V. Sulek), Zdvořáček (90. Fikerle), A. Vlček, Šroubek, Kohout, Kotrnoch, Kostka, Kouřil (67. Eliášek). Trenér: Petr Nykles.

Jiskra Domažlice B - Horní Bříza 1:1

Zdroj: tvcom.cz

PK: 2:3. Poločas: 1:1. Branky: 31. D. Černý - 39. Voves. Rozhodčí: Fillinger - Rubáš, Sladký. ŽK: 1:0 (45. T. Korelus). ČK: 1:0 (48. Antonín Vlček). Diváci: 60. TJ Jiskra Domažlice B: Červený - Hojda, T. Korelus, Sedláček, Copák (68. Javorský), Antonín Vlček, Peroutka, Hoang (86. Schneider), Soupír, V. Černý, D. Černý (68. L. Korelus). Trenér: Pavel Javorský. SK Horní Bříza: Schimmer - P. Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, J. Šmíd, Do Thanh Tung, Netáhlo, Kraček, J. Mašek, Paukner. Trenér: Aleš Zach.

Staňkov - Tlumačov 1:2

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branky: 65. Dolejš - 6. a 67. Leitl. Rozhodčí: Kubec - Hájek, L. Fanfule. ŽK: 5:7 (17. Bozděch, 46. Vrba, 71. Drudík, 75. Kolros, 79. Šimůnek - 53. Hamor, 69. Leitl, 73. J. Korelus, 79. Tesař, 88. Sobotník, 90. Žák, 90+2. Svoboda). ČK: 1:0 (87. Doležal). Diváci: 90. FK Staňkov: Jánský - Vrba, Dolejš, Doležal, Šimůnek, Hrdina, Pitipáč, Kastl (65. Kolros), Bozděch, Hodan, Drudík. Trenér: Milan Kucharič. TJ START Tlumačov: Pejsar - Leitl (81. Svoboda), J. Korelus (73. Tesař), Žák, Wolf, Kobes (61. Sobotník), Váchal, Hamor, Džugan, Malík, R. Šindelář. Trenér: Pavel Čadek.